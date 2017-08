Pet odgovorov, zakaj spati brez pižame

Poleti je spanje brez pižame ne samo koristno, temveč tudi prijetno, saj je v še tako tanki bolj vroče kot brez nje. A to ni edini odgovor, zakaj bi morali spati brez nočnega oblačila. Oglejte si še pet takih, ki vas bodo, ne glede na letni čas, nedvomno prepričali.

Hitreje se topijo maščobe

Kot so zapisali v publikaciji Diabetes tedaj, ko spite v hladnem okolju, izgoreva več rjave maščobe, med presnovo katere se ustvarja toplota in se tako segreva telo. A ne samo ponoči: spanje v hladnejšem okolju spodbuja izgorevanje telesne maščobe še ves dan, so zapisali strokovnjaki.

Srečnejši boste

Če se boste odpovedali nočni opravi, boste v zvezi srečnejši. Študija, ki jo je ob sodelovanju tisoč Britancev izvedlo ameriško podjetje Cotton USA, je dokazala, da so partnerji, ki spijo goli, v razmerju srečnejši in med seboj tesneje povezani, saj se med nočnim stikom golih teles v njihovih organizmih sprošča več hormona oksitocina, ki ga mnogi imenujejo kar hormon sreče in povezanosti.

Počasneje se boste starali

Brez pižame proti staranju. To zanimivo odkritje so predstavili v strokovni publikaciji Sleep. Pojasnilo: hladneje kot je pod odejami, več melatonina, ki uravnava ritem spanja in budnosti, se sprošča v telesu. Melatonin je močan antioksidant in najučinkovitejša rešitev proti prostim radikalom, ki so sicer glavni krivci za prezgodnje staranje.

Bolje boste spali

Konec slabega spanca: študija nizozemskega inštituta za nevroznanost je že leta 2008 dokazala, da spanje brez pižame pomaga pri uravnavanju telesne temperature. Ta se ponoči zniža za približno pol stopinje, dodatni sloji tkanine pa lahko ta proces ovirajo, kar vodi do slabega in nemirnega spanca.

Vaša intima bo bolj zdrava

Strokovnjakinja za spolno zdravje in avtorica dela The sex drive solution for women (Rešitve za boljši ženski libido) Jennifer Landa meni, da je spanje brez pižame izjemno zdravo za ženske intimne predele. »V toplem in vlažnem okolju se ustvarjajo idealne razmere za rast in razvoj glivic. Kadar sprite goli, pa do nožnice pride več zraka, intimni predeli se, povedano preprosto, zračijo, zato so glivične in bakterijske okužbe manj verjetne,« je povedala avtorica in dodala, da za nošenje ponoči zlasti niso primerne ozke spodnjice in pižame iz umetnega materiala.