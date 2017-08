Pet občutkov, ki jih nikoli ne smete zanemariti

Notranji glas je tisti, ki nas večkrat lahko ubrani pred neprijetnostmi ali nas spodbudi, da storimo nekaj drugače, kot smo sprva nameravali, in tako dosežemo boljši rezultat.

Včasih je močan, drugič komaj zaznaven, v naslednjih petih primerih pa ga nikakor ne gre preslišati. Kadar se vam zdi ...

Da z vašim zdravjem ni vse v najlepšem redu

Zbudili ste se s čudnim občutkom, da z vašim telesom nekaj ni tako, kot naj bi bilo. Torej poslušajte notranji glas in bodite pozorni na morebitne fizične ali psihične bolečine. Včasih je za premagovaje teh dovolj več počitka ali sproščanja oziroma je treba malo izpreči, spet drugič je pametno obiskati zdravnika.

Da vam grozi nevarnost

Lahko se pojavi iznenada, med opravljanjem vsakodnevnih opravil. Denimo, ko nekoga srečate na sprehodu po parku ali med nakupovanjem v trgovini. Če se tak občutek pojavi, po spremeniti situacijo, v kateri se nahajate. Podite iz parka, izogibajte se osebi, ki v vas budi sum. Morda se ne bo zgodilo nič hudega, a prav ta občutek je hkrati tisti, ki vas lahko reši nevarnosti.

Prav tako se odmaknite od oseb, ki iz vas črpajo pozitivno energijo. Če se v družbi nekoga ne počutite prijetno, se mu izogibajte. Nelagodni občutki se ne pojavljajo brez razloga, četudi ta ni očiten in vsem na očeh.

Da občutite neustavljivo privlačnost

Morda gre za človeka, ki vam lahko pomaga na karierni poti, lahko gre za ljubezen vašega življenja, za vaše zdravje. Če nekdo ali nekaj v trenutku zbudi vaše zanimanje, temu namenite nekaj trenutkov pozornosti. Neustavljiva privlačnost se običajno ne pojavi kar tako.

Da se vam odpira dobra priložnost

Naj bo nekaj na videz povsem banalnega, a če se vam ponudi priložnost, za katero menite, da bi jo bilo dobro izkoristiti, to storite. Tedaj se ne ozirajte na besede in prepričanja drugih, temveč sledite zgolj sebi in svojim občutkom.

Da je nekaj dobro za vas

Včasih vas prevzame močan občutek, da je nekaj (ali nekdo) dobro za vas. Lahko je povezano z delom, zasebnim življenjem ali ljubeznijo. Morda se vam bo spočetka zdelo, da boste storili nekaj, kar nima smisla, a vendar sledite šestemu čutu. Na koncu zgodbe mu boste zagotovo hvaležni.