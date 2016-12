Pet neznanih dejstev o jajčnikih

Razen kadar se trudijo zanositi ali v tistih dneh, ženske jajčnikom ne posvečajo ravno veliko pozornosti in zato marsikatera o njih ne ve vsega. Zlasti ne pozna naslednjih petih dejstev o tem zanimivem reproduktivnem organu.

Proizvajajo kopico hormonov

Jajčniki proizvajajo hormona estrogen in progesteron. Glavni nalogi progesterona sta priprava maternice na nosečnost in podpora razvoju zarodka. Vsak mesec njegova količina med ovulacijo naraste. Če do oploditve ne pride, raven progesterona močno upade in začne se menstruacija.

Estrogen v organizmu deluje tako, da zadržuje tekočino ter povzroča nabrekle prsi in trebuh.

Poleg teh jajčniki sproščajo hormon testosteron. Tega mora biti v telesu žensk manj kot estrogena in progesterona, zaslužen je za spolni nagon.



Njihova velikost se spreminja

V nasprotju z drugimi organi se velikost jajčnikov skozi mesec spreminja. Njihova velikost v povprečju znaša od tri do pet centimetrov, najintenzivneje pa niha, ko se osvobajajo jajčne celice. Med ovulacijo se na njih tvori nenevarna majhna bela cista, ki prav tako vpliva na njihovo začasno rast. Te spremembe pa se z nastopom menopavze prenehajo.

Lahko doživijo stres

Na ovulacijo še kako vpliva stres. Kadar ste napeti in pod močnimi pritiski, močno shujšate ali doživite travme, jajčniki prenehajo proizvajati jajčne celice. Gre za obrambni mehanizem, s katerim se telo v stresnih obdobjih zavaruje pred nosečnostjo.

Lahko izzovejo akne

Ker igrajo v hormonskem ravnovesju pomembno vlogo, so lahko krivi za znaten pojav aken. Kadar zaradi hormonskega neravnovesja pride do policističnih jajčnikov, se pojavijo akne, porast telesne teže ter izrazitejša poraščenost na delih telesa, kjer dlake praviloma krasijo moške.

Obožujejo kontracepcijske tablete

Zlasti tiste, ki vplivajo na sproščanje progesterona in estrogena lahko znatno zmanjšajo tveganje za pojav raka na jajčnikih, njihov vpliv pa je opazen že po nekaj mesecih uživanja, je zapisalo ameriško društvo za raziskovanje raka. Po nekaterih podatkih lahko oralna kontracepcija tveganje zanj zmanjša kar za polovico.