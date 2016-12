Pet nasvetov za dobro delovanje vranice

Vranica je organ v zgornjem delu trebušne votline. Deluje kot nekakšen filter, odstranjuje tujke, poškodovane krvne celice in mikroorganizme, ki se pojavijo v krvi. Pri zarodku do petega meseca je vranica organ, v katerem se tvorijo rdeča krvna telesa. V primeru obolelega kostnega mozga lahko prevzame vlogo pomembnega krvotvornega organa tudi pri odraslih ljudeh in v neki meri deluje kot transfuzija. Ob tem v njej nastajajo kemične snovi, ki sodelujejo pri odpornosti. Kljub številnim pomembnim funkcijam, ki jih v telesu opravlja, ni vitalen organ, kar pomeni, da lahko živimo brez nje, drži pa, da je pri ljudeh, ki jim je iz zdravstvenih razlogov odstranjena, nižja odpornost in so zato pogosteje žrtve raznih okužb. Zato je treba poskrbeti za njeno zdravje, v zimskem času zlasti z naslednjimi koraki.

Izogibanje zelo hladnim pijačam in hrani

Čaj sobne temperature po obroku bo nanjo vplival pozitivno, izjemno dobri so za njeno delovanje dateljni, rozine, hruške, jabolka, korenje, kumare, melona, žita, med in janež, mrzla hrana in pijača pa nanjo ne vplivajo najbolje.

Izogibanje sladkorju in slabim maščobam

Preveč sladkorja škodi vsem organom, tudi vranici. Prav tako se je treba izogibati mastni hrani, alkoholu in veliki količini mlečnih izdelkov.

Izogibanje nerednim obrokom

Na vranico izjemno slabo vplivajo neredni obroki. Najbolj ji škodujejo preskakovanje zajtrka, preobilno kosilo ali pozna večerja.

Pomagajo ji cela žita in zelenjava

Polnozrnata žita in zelenjava so gorivo za vranico. Kvinoja, proso, ajda, leča, fižol, čičerka in druge stročnice prav tako pomagajo pri opravljanju njenih nalog. Najboljše so v kombinaciji z mesom, ribami in drugo zelenjavo. Od sadja in zelenjave vranici najbolj ustrezajo to, kar je oranžne in rumene barve, denimo korenje, buče in sladki krompir.

Vedno dobrodošla telesna dejavnost

Ob pravilni in redni prehrani je za dobro delovanje vranice potrebna tudi redna telesna dejavnost in izogibanje stresu, ki sicer, zlasti kadar je kroničen, izjemno škoduje temu organu.