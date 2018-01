Pet najpogostejših napak prehlajenih

Težko dihate, kašljate, kihate. Skratka, ujel vas je prehlad, ki bi ga radi kar najhitreje premagali. A prav v neizmerni želji, da bi bili čim prej znova zdravi, delate napake, ki okrevanje še podaljšajo. Najpogosteje naslednjih pet.

Pretiravate z zdravili

Pojedli ste pastilo za grlo in nič se ni zgodilo. Zato hitro vzamete še eno. Prav tako tudi, kadar z zdravili blažite glavobol. A to je povsem napačno ravnanje. Vedeti namreč morate, da zdravila ne začnejo delovati takoj in da bi morali na učinke počakati vsaj pol ure. S pretiravanjem z zdravili se ne boste hitreje pozdravili, temveč boste pretirano obremenili telo in še okrepili nekatere simptome.

Premočno izpihujete nos

Seveda tedaj, ko se v nosu nabira sluz, to redno izpihujete. A pri tem ne bi smeli biti preveč zagreti, saj lahko preintenzivno izpihavanje vodi v poškodbe nosne sluznice in povzroči krvavitve, s tem pa se poveča tveganje za resnejše okužbe.

Pretiravate s kavo

Morda menite, da bo kava zagotovila energijo, a velja ravno nasprotno. Telo je zaradi prehlada izčrpano in potrebuje dodaten počitek ter hidratacijo, da bi si lahko opomoglo. Kava je diuretik in dodatno izsuši organizem, kar mu tedaj, ko premaguje okužbo, prav nič ne pomaga.

Zdravite se sami

Večina si ob prehladu pomaga z domačo lekarno. A če prehlad traja predolgo in se stanje ne izboljšuje, obiščite zdravnika. Lahko da ne gre za virusno okužbo, temveč bakterijsko.

Predolgo uporabljate kapljice za nos

Ko je nos zamašen, so dobrodošla pomoč, a njihov namen je lajšanje simptomov in ne zdravljenje. Ti pripravki delujejo neposredno na zatečena področja v nosu, blažijo oteklino ter lajšajo dihanje. A če jih uporabljate predolgo in ne upoštevate navodil za uporabo, zadeve poslabšajo. Pri prekomerni uporabi zdravilo lahko sproži vnetje in privede do še hujše zapore dihalnih poti. Zato previdno s kapljicami in pršili za nos.