Pet najboljših zdravil proti gripi

S prihodom hladnih in deževnih dni prehladi in gripa dobijo pravo moč. Kako okrepiti odpornost in se obvarovati pred njimi? Na prvem mestu je veliko gibanja na svežem zraku ne glede a to, kakšno je zunaj vreme. Sledi uživanje veliko tekočine, predvsem vode in zeliščnih čajev z medom ali limono. Ingverjev čaj je, denimo, odličen zaveznik močne odpornosti.

Poglejte še pet odličnih receptov, ki vam bodo v tem času v pomoč.

Za hitrejše okrevanje pri prehladu

Nasekljajte približno štiri stroke česna in jih dodajte svežemu soku paradižnika. Premešajte in sveže pripravljeno pijte trikrat na dan. Simptomi prehlada bodo hitro postali znosnejši in bodo hitreje zvodeneli.

Za zdravljenje kašlja

Če vas muči kašelj, žlico medu zmešajte z malo rdeče paprike in mešanico pojejte. Najbolje zjutraj na tešče. Papriko lahko nadomestite s cimetom.

Za premagovanje gripe

V svojo prehrano, po posvetovanju z zdravnikom ali s farmacevtom, vključite ekstrakt listov oljke, ki je v prahu, kot tekoči koncentrat ali v obliki priročnih kapsul dostopen v lekarnah ali trgovinah z zdravo prehrano. Ima namreč izjemno protivirusno moč.

Za močno odpornost

Najboljša je preventiva, zato še preden začnete kihati in kašljati, pijte veliko čaja z medom in limono. Najučinkovitejši pri tem so beli, zeleni ter ingverjev čaj.

Proti gripi

Bezeg je odličen zaveznik proti virusnim okužbam. Čaj iz njegovih plodov vsebuje močne protivirusne spojine in znatne količine bioflavonoidov, ki so odlični pomočniki v premagovanju sezonskih virusnih okužb, med katere nedvomno sodi gripa.