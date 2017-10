Pet najboljših za možgane

V veliki analizi dejavnikov tveganja za demenco so strokovnjaki izpostavili devet takih, ki verjetnost zanjo znatno povečajo. Mednje sodijo zaključek šolanja po končani osnovni šoli, visok krvni tlak, debelost, izguba sluha v srednji življenjski dobi, kajenje, depresija, fizična neaktivnost, družbena izolacija in sladkorna bolezen.

Strokovnjaki domnevajo, da bi z izogibanjem tem dejavnikom lahko preprečili vsak tretji primer demence v svetu.

»Čeprav se običajno diagnosticira v kasnejšem obdobju življenja, se spremembe v možganih začnejo veliko prej,« je povedala sodelujoča v študiji Gill Livingston, profesorica z univerzitetnega kolidža London, in pojasnila, da opustitev šolanja v mladosti pospešuje upad kognitivnih funkciji v starejši dobi, skrb za sluh pa posameznikom pomaga pri doživljanju sveta okoli njih ter s tem krepi možganske sposobnosti. Opustitev kajenja zmanjšuje izpostavljenost nevrotoksinom in izboljšuje zdravje srca, kar prav tako v znatni meri vpliva na zdravje možganov.

Pet dejavnikov, ki najbolj vplivajo na zdravje možganov, je po njenem mnenju naslednjih ...

Življenje brez cigaret

Nikotin zoži krvne žile v možganih, kar pomeni, da ti ne dobijo dovolj kisika in hranljivih snovi, ki jih potrebujejo za dobro delovanje.

Usvajanje novih znanj

Vseživljenjsko učenje je še en ključ do zdravih in dobro delujočih možganov. Vsak dan usvojite vsaj nekaj novih informacij in se potrudite, da so možgani vedno aktivni.

Skrb za sluh

Pazite na svoj sluh, saj so slušne informacije izjemno pomembne za dobro delovanje malih sivih celic.

Druženje

Družite se, pogovarjajte, smejte se s prijatelji in vaši možgani bodo ostali zdravi dlje kot možganih tistih, ki so pogosto osamljeni.

Zdrava prehrana

Stročnice, jajca, kakovostne beljakovine, vlaknine in omega tri maščobe se le nekatere od snovi, ki bi tudi v korist možganov morale biti redno na jedilniku.