Pet načinov za premagovanje nizkega krvnega tlaka

Nizkemu krvnemu tlaku večina ne posveča toliko pozornosti kot visokemu, pa vendar njegovih simptomov, kot so vrtoglavica, zamegljen vid, nepravilno delovanje srca, izrazitejša žeja, občutek hladu, utrujenost, znojne in bleda kože, ne gre spregledati. V skrajnem primeru lahko nizek krvni tlak privede do izgube zavesti. Zlasti pri mlajših praviloma sicer ne pomeni razloga za skrb in ga je, če ni posledica bolezni ali uživanja zdravil, mogoče uravnavati s pravim načinom življenja. Pet nasvetov bo vsem, ki jih pesti nizek krvni tlak, nedvomno v pomoč.

Ne pretiravajte s kavo

Res je prav ta običajno prva misel vseh, ki jih muči nizek krvni tlak, a številne študije so pokazale, da nanj nima znatnega vpliva. Ker kofein pospešuje izločanje tekočine iz telesa, ima v bistvu na dolgi rok nasproten učinek.

Skrbite za uravnotežene obroke

Neredni obroki, zlasti diete, stradanje ali prenajedanje negativno vplivajo na pretok krvi in okrepijo simptome nizkega krvnega tlaka. Zaradi nihanja sladkorja v krvi so občutki utrujenosti izrazitejši, telesu primanjkuje energije, zato je pomembno, da so obroki redni in uravnovešeni.

Uživajte več juh in zmerno solite hrano

Soli lahko dodate malo več, vendar z njo ne pretiravajte. Jejte več juh, pijte dovolj tekočine in uživajte sadje, ki pozitivno vpliva na pretok krvi in ublaži težave s krvnim tlakom. Med sadeži sta na prvem mestu melona in lubenica.

Uživajte več živil, bogatih z vitamini B

Zlasti z vitaminom B12 (kobalamin), ne pozabite na vitamin C, železo in beljakovine. Priporočljivi so zelena listnata zelenjava, pomaranče, banane, brokoli, fižol, sončnična semena, pšenični kalčki, rdeča pesa, krompir, zelena in suho sadje.

Bodite dejavnejši

Vadba lahko pripomore k uravnavanju krvnega tlaka, vendar z njo vsaj sprva ne pretiravajte, da ne boste izzvali nasprotnega učinka. Ob nizkem krvnem tlaku je priporočljivejša zmerna, a redna vadba, kot so hitra hoja, rahel tek, plavanje, vožnja s kolesom in rolanje.