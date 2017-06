Pet mitov o sončnih žarkih

Koža se pred soncem lahko sama ščiti le od pet minut do pol ure. Foto: Shutterstock

Zdi se, da brez zagorele polti ni pravega poletja. Toda pri izpostavljanju sončnim žarkom koža trpi. Poglejte si pet mitov o sončenju, ki jim nikakor ne smete verjeti.

Zagorelost je dobra, dokler nismo opečeni

Z izpostavljanjem sončnim žarkom polt potemni. Ne zato, da bi bila lepša, temveč gre za naravni obrambni mehanizem kože. Ta se na takšen način ščiti pred vplivi žarkov UVA in UVB, ki negativno vplivajo na kožne celice. Tudi blaga porjavelost torej ni zdrava, z vsako opeklino pa je večja verjetnost kožnega raka.

Koža se pred soncem lahko sama ščiti le od pet minut do pol ure (odvisno od tipa polti, lokacije in dela dneva), daljše izpostavljanje sončnim žarkom pa zahteva obvezno zaščito s kremami z zaščitnim faktorjem.

Senčnik ščiti pred soncem

Mnogi menijo, da so senčniki za zaščito pred soncem dovolj, a tudi to ne bo držalo. Tkanina namreč prepušča nekaj sončnega sevanja, sončni žarki pa se odbijajo tudi od tal in lahko prav tako povzročijo opekline. Četudi se torej skrivate v senci, ne pozabite na kremo za sončenje.

Zaradi krem za sončenje dobimo premalo vitamina D

Naše telo za sintezo vitamina D potrebuje sončne žarke. Vitamin D je ključen za zdrave kosti in tudi za dobro delovanje možganov. A vendar je za to, da ga v telesu nastane dovolj, treba le 10 minut bivanja na soncu brez zaščitne kreme, denimo zjutraj ali zvečer, ko sončni žarki niso tako močni. Poleg tega je vitamin D tudi v hrani (ribe, jajca in mlečni izdelki).

Sončni žarki ne morejo skozi stekla

Res je, da steklo varuje pred žarki UVB, ki povzročajo opekline, ne varuje pa pred žarki UVA, ki povzročajo prezgodnje staranje kože, pege in gube. Najpogosteje smo jim izpostavljeni med vožnjo v avtomobilu, zato si tudi pred vožnjo kožo zaščitite pred sončnimi žarki.

V oblačnem vremenu je zaščita pred soncem odveč

Če ste kdaj bili na plaži v oblačnem vremenu, potem veste, da to ni res. Kar 80 odstotkov sončnih žarkov lahko pride skozi oblake, in če ne uporabljate zaščite, boste opečeni. Toplota zraka ni merilo za količino UV-žarkov, ki pridejo na Zemljo, tudi v hladnejših dneh je ta lahko velika in povzroča kožne opekline.