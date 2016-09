Pet laži, ki si jih prenehajte govoriti v srednjih letih

Z leti se naše telo spreminja in nam postavlja drugačne meje. Včasih si omejitve s svojim razmišljanjem postavljamo sami ali pa si malce lažemo. Toda v srednjih letih je čas, da vsakdo pogleda resnici v oči. O čem bi si potem, ko na torti pihnete 50 svečk, morali prenehati lagati?

Ne morem se znebiti teh petih kilogramov

Vedno je težje shujšati pet kilogramov kot jih pridobiti 10. A četudi ste že zakorakali v srednja leta, je mogoče ohraniti vitko postavo. In zakaj bi jo morali? Ker se verjetnost različnih bolezni z debelostjo z leti še poveča. Glede na raziskave je pri ženskah, ki med menopavzo pridobijo 10 kilogramov, večja verjetnost raka dojk, pa tudi sladkorna bolezen je pri tistih, ki imajo obdobju od 45 do 50 let indeks telesne mase 25 ali več, verjetnejša.

Res je, da so kilogrami z leti trdovratnejši, mišična masa se namreč zmanjša, metabolizem pa upočasni, kar je treba upoštevati. V petdesetih tako dnevno potrebujete 200 kalorij na dan manj kot ste jih v štiridesetih, tudi tedaj pa ne gre pozabiti na vadbo, ki je pri ohranjanju telesne mase celo pomembnejša od zmanjšanja števila zaužitih kalorij.

Nikomur ni več mar, kakšna sem

Moški raje pogledajo dekolte 20-letnice kot vašega. Resno pogrešate njihovo pozornost? Resnica je namreč, da ni pomembno, kako vas vidijo drugi, pomembna sta vaša samozavest in počutje. In to ne glede na starost. V petdesetih ste še vedno nekdo, ki lahko marsikaj prispeva k boljši družbi, in ne nekdo, ki bi se moral zapreti med štiri stene. Zato se oblecite in uredite zase, nikoli pa ne recite, da ni pomembno, kako ste videti. Malodušje ni primerno. Kajti ljudje cenijo vašo celovitost: vas kot osebo.

Delal bom, dokler bom lahko

Če imate res srečo ... Živimo v družbi, v kateri se tistim, ki so zaposleni, zasluženi pokoj spretno izmika. Po 40 letih ali več enega in istega dela boste dodobra utrujeni, zato je boljše, da o tem, kako boste potem, ko vas bo končno doletela čast postati upokojenec, z dodatnim delom še kaj zaslužili, ne razmišljate. Raje varčujte prej.

Nimam dovolj denarja za pokoj

Še ena laž, ki si jo govorite, rešitev pa je preprosta: poiščite način, da boste srečni z denarjem, ki ga imate na voljo. Sprijaznite se z dejstvom, da lahko živite z manj. Res bo vaša pokojnina nižja, kot je bila plača, a če bodo nižje tudi vaše zahteve, tega ne boste občutili v tolikšni meri.

To zmorem samo jaz

Nekoč boste morali sprejeti resnico, da to ne drži. S to lažjo si zgolj nočete priznati, da niste tako pomembni, kot si želite, da bi bili. Raje predajte znanje in izkušnje drugim ter tako storite nekaj zase in za svoje naslednike. Kajti verjeli ali ne, vsakdo je sicer neprecenljiv, a je hkrati tudi nadomestljiv.