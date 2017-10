Pet jesenskih darov, ki jih morate izkoristiti

Jesen je najbogatejši letni čas, v katerem nas narava razvaja s svojimi darovi. Ti niso le okusni, temveč tudi zdravi, zato je vsaj naslednjih pet treba izkoristiti.

Buče

Bogata je z vlakninami, ki so nepogrešljive za dobro delovanje prebavil. Prav tako je v bučah veliko betakarotena, ki se v telesu pretvori v vitamin A in skrbi za lepo kožo, dober vid in odpornost. Tu so še bučna semena, bogata s fitosteroli. Ti na naraven način pomagajo zniževati količino slabega holesterola v krvi. Semena buče so prav tako bogate z vitaminom E in spodbujajo sproščanje serotonina, ki zagotavlja prijetne občutke, kar je v sivem jesenskem vremenu nadvse dobrodošlo.

Ohrovt

Brstični ohrovt je bogat vir železa, ki ga telo potrebuje za prenos kisika po organizmu. Ob tem je v njem še veliko vitamina B9 (folne kisline), vlaknin in vitamina C in K. Prvi skrbi za dobro odpornost, spodbuja celjenje ran ter omogoča nastajajte kolagena v koži, drugi pa je nepogrešljiv za strjevanje krvi, varuje kosti in zdravje srca ter skrbi za zdrav menstrualni cikel.

Šipek

Zelo bogat je z antioksidanti. Ti v organizmu zavirajo vnetne procese, spodbujajo delovanje prebavil in varujejo pred mnogimi boleznimi. Poleg tega je vir vlaknin, vitaminov B ter vitaminov C in K.

Rdeča pesa

Svojo prepoznavno barvo ima po zaslugi betalaina, antioksidanta s protivnetnim delovanjem. Poleg tega je v teh rdečih gomoljih veliko vitamina B9, vitamina C in magnezija. Ker vsebuje do 90 odstotkov vode, je odlična za ohranjanje vitke postave.

Hruške

Vsebujejo veliko vlaknin in znižujejo količino slabega holesterola v krvi. Ob tem je v njih veliko vitamina C. Le polovica hruške vsebuje kar 15 odstotkov dnevnega priporočljivega odmerka bakra, ki skrbi za zdravje živčnega sistema in s tem tudi možganov. Poleg tega so hruške odličen vir fruktoze in glukoze, ki naše telo oskrbujeta z energijo, zato so več kot odlična malica.