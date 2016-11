Pesimizem je nalezljiv

Rek »zdrav duh v zdravem telesu« drži tudi v obratni smeri. Raziskave namreč kažejo, da so negativna čustva vzrok za številne bolezni.

Jeza in cinizem med drugim slabo vplivata na krvni tlak in odpornost. Kadar smo obkroženi z ljudmi, ki iz nas črpajo mentalno energijo, se v telesu dvigne krvni tlak, pojavijo se stres, tesnobnost in slab pretok krvi.

Študije kažejo, da že petminutni bes na srce in odpornost deluje slabo, učinki pa trajajo več kot šest ur. Vse to na koncu lahko vodi v resna zdravstvena stanja, kot je srčna ali možganska kap, pojasnjuje kardiologinja Cynthia Thaik.

Tudi cinizem je slab za človeško telo

Leta 2014 v časopisu Journal of Neurology objavljeni izsledki raziskave cinizem povezujejo s povečanim tveganjem za demenco. Še ena, leta 2009 izvedena študija na vzorcu sto tisoč žensk je pokazala, da je pri ciničnih osebah povečano tveganje za srčne bolezni.

Nalezljiva nadloga

Težava je tudi v tem, da se negativna čustva zlahka širijo. »Več kot preživite časa v družbi negativnih ljudi, več možnosti je, da boste taki postali tudi sami,« pravi psihologinja Elaine Hatfield in navaja izsledke na to temo izvedene raziskave. Ta je odkrila, da hitro začnemo posnemati izraze obrazov, držo in celo glas prijatelja, s katerim preživljamo največ časa. In najpomembnejše: prevzamemo tudi njihovo mentalno stanje. »Ljudje smo po naravi empatična bitja, zato se zlahka navzamemo čustev in razpoloženja ljudi, ki nas obkrožajo. Tudi tistih, ki jih sprva celo obsojamo,« je povedala psihologinja.

Tudi veselje ni vedno le dobro

Pretirana, zaigrana radost črpa energijo srca, ki zato preneha delovati s polno močjo in tako je oviran pretok krvi. Ko nas preplavita zaskrbljenost in žalost, ceno plačajo pljuča. Žalost črpa njihovo energijo, dihanje je oteženo, zato je oviran dotok kisika v vse notranje organe.

Prekomerna jeza škoduje jetrom, stres slabi srce in možgane

Jeza škoduje zdravju jeter, višek negativne energije iz njih se širi kot cunami v možgane in lahko izzove visok krvni tlak, glavobol, v ekstremnih primerih možgansko kap. Tudi na žolčni mehur jeza deluje slabo, na debelo črevo pa najbolj kvarno vpliva žalost. Ledvica in vsa sečila so povezana s strahom. Njihovo delovanje je ovirano, kadar ta nekoga kronično hromi.

Tesnobnost črpa energijo

Tesnobnost je posledica pretirane zaskrbljenosti in lahko vpliva na zdravje pljuč ter debelega črevesa, prav tako je pri osebah, ki jo občutijo dolgo, onemogočeno pravilno koriščenje energije in so zato pogosto utrujeni ter brez moči.

Pretirano razglabljanje in analiziranje slabo vplivata na vranico ter privedeta do utrujenosti in pomanjkanja koncentracije. Hkrati ovirata delovanje prebavil in vodita v vetrove ter napihnjenost.

Tudi dobri prebavi v prid se torej gre večkrat sprostiti. Jetra vam bodo hvaležna, če se boste manj jezili, pljuča pa, če se boste večkrat iskreno nasmejali.