Penina za lepo kožo in zdravo srce

Ko se staro leto poslovi in se začne novo, ga pozdravimo s kozarčkom šampanjca ali z drugim penečim se vinom. Nato ta pijača ostane pozabljena do naslednjega slavja. A prav penina prinaša nemalo koristi tako lepoti kot zdravju, ki jih gre izkoriščati skozi vse leto. Poglejte, zakaj se velja z njo pogostiti večkrat.

Skrbi za zdravje srca

Kakovostna peneča se vina vsebujejo veliko polifenolov, ki veljajo za močne antioksidante. Ti znatno nižajo krvni tlak in s tem blažijo tveganje za bolezni srca. Seveda le, če z njimi ne boste pretiravali in res ostali pri kozarčku na dan.

Polepša kožo

Ogljikov dioksid v penečih vinih kožo učvrščuje, že omenjeni polifenoli pa jo navlažijo, blažijo vnetja in rdečico, ki se lahko pojavijo na njej. Da bi izkoristili to moč, si iz penečega se vina pripravite kopel: zmešajte skodelico mleka v prahu, pol skodelice soli za kopanje, skodelico penine in žlico segretega medu. Mešanico dodajte kadi polni vode. Po namakanju v njej bo polt mehka, navlažena in bo imela zdrav tonus.

Izboljšuje razpoloženje

V penečih se vinih so prisotni elementi (pri tem ne mislimo alkohola), ki pozitivno vplivajo na razpoloženje. Da bi povečali ta učinek, si kozarček privoščite ob ribi. Mehurčki izvrstno dopolnjujejo okus morske hrane, ribe, bogate z omega tri maščobami, kot losos ali skuše, pa prav tako spodbudno vplivajo na razpoloženje.

Ne redi

V decilitru penine je približno 80 kalorij, zato sodi med alkoholne pijače z najmanjšo energijsko vrednost. Zdravica z njo je zdrava in postavi prijazna. Če seveda ostanete zgolj pri eni ...