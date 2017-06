Pediatri opozarjajo: Otroci do enega leta ne bi smeli piti sadnega soka

Včasih je Ameriška akademija pediatrov staršem odsvetovala uvajanje 100-odstotnega sadnega soka v prehrano otrok, mlajših od pol leta, po novem pa je ta meja eno leto. To utemeljujejo z dejstvi, da sadni sokovi prvo leto niso primerni, saj otroci v tem obdobju dobijo vse za rast in razvoj potrebne snovi iz materinega mleka ali nadomestkov zanj, ki temeljijo na beljakovinah, maščobah, vitaminih in elementih, kot je denimo kalcij, so zapisali v svojem poročilu.

Pozitiven odziv

»Menim, da je to fantastično priporočilo in bo imelo na zdravje otrok zelo pozitiven vpliv,« je povedala Elsie M. Taveras, predstojnica pediatričnega oddelka na otroški kliniki Boston. »Starši so prepričani, da dojenčki potrebujejo sadne sokove, vendar je to prepričanje zmotno.« Pravi tudi, da je že velikokrat obravnavala otroke z močno drisko zaradi preveč sadnih sokov, zaskrbljene matere pa niso poznale vzroka zanjo.

Sok ni enako kot sadež

Nova priporočila bodo najbrž presenetila mnoge starše, ki so prepričani, da so 100-odstotni sadni sokovi za otroke zdravi in hranljivi, kot je sadje. »V celih sadežih je več vlaknin kot soka in so redkeje vzrok za zobno gnilobo,« je povedal Steven Abrams, glavni snovalec novih smernic in predstojnik pediatrov na medicinski šoli Dell univerze Teksas. »Z uživanjem celih plodov otroci zaužijejo manj sladkorja. Želimo jih spodbujati k uživanju sveže hrane. Sokovi niso enakovredni celim sadežem,« starše opozarja Abrams.

Man Wai Ng, zobozdravnik v bostonski otroški bolnišnici, prav tako opozarja, da so sladkorji iz sokov škodljivi za razvoj, rast in zdravje zob, previdnost pa svetuje tudi predšolskim in starejšim otrokom. »Sadne sokove bi ti morali uživati zgolj občasno, zlasti to velja za tiste, ki so bolj nagnjeni h kariesu.«

Več sladkorja, manj vlaknin

V 250 mililitrih soka ni vlaknin, je pa 60 kalorij in 13 gramov sladkorja. V 250 gramih narezanega jabolka je 1,5 grama vlaknin, 30 kalorij ter 5,5 grama sladkorja. S celim sadjem otroci zaužijejo manj sladkorja, vlaknine pa tudi dolgo zadržujejo sitost. Glede sladkorja in kalorij so sadni sokovi podobni gaziranim pijačam. 250 mililitrov teh denimo vsebuje 12,6 grama sladkorja in 46 kalorij, kar je celo manj kot v enaki količini jabolčnega soka.

Omejitve tudi za starejše

Nove smernice, objavljene v publikaciji Journal Pediatrics omejujejo pitje sadnih sokov tudi pri starejših otrocih. Tisti od 1 do 3 let naj jih ne bi zaužili več kot 120 mililitrov na dan, otroci od 4 do 6 let pa ne več kot 180 mililitrov. Otroci od 6 do 18 let ne bi smeli dnevno popiti več kot 250 mililitrov soka. Drži sicer, da jasne povezave med pitjem sadnih sokov in debelostjo otrok ni, a pediatri opozarjajo, da sadni sokovi v zdravi prehrani otrok nimajo ključne vloge. Res je tudi, da so na tržišču sokovi z dodanimi vitamini in minerali, ki jih proizvajalci oglašujejo kot primerne za otroke in malčke, a kot opozarja Abrams, zlasti z njimi velja previdnost: »Ob vitaminih jim je dodano še marsikaj drugega.«

Napačni vzorci

Znanstveniki izražajo zaskrbljenost zaradi pitja soka v zgodnjem otroštvu. »Študije kažejo, da tisti, ki v zgodnjem otroštvu pijejo sadne sokove, v mladosti večkrat posegajo po sladkih gaziranih pijačah,« je povedala Taverasova. To ni škodljivo le tedaj, temveč tudi v kasnejši dobi, saj je dokazano, da so gazirane sladke pijače med drugim krive za porast debelosti in sladkorne bolezni med šolsko mladino.