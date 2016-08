Pasti naravne kozmetike

Dobro poznavanje delovanja kože in telesa, absorbcije kemičnih elementov ter učinkov zelišč in eteričnih olj je nujni pogoj za varno eksperimentiranje.

1 Povod za izdelavo lastne kozmetike je ravno uporaba bolj kakovostnih in manj škodljivih sestavin, zato je smiselno, da pri izbiri surovin pazimo, da so pristne, certificirane in ustrezno označene. Razlike med posameznimi ponudniki so velike, kar se hitro pozna v obstojnosti, prijetnem vonju in učinku, ki ga puščajo na telesu. Pri uporabi eteričnih olj naj bosta navedena izvor uporabljenih surovin in metoda njihove ekstrakcije.





2 Redki srečneži imajo za izdelavo kozmetike na voljo lasten laboratorij, pogosto se čarovnija dogaja kar v domači kuhinji ali kopalnici. Nujno je treba preprečiti morebitne okužbe z mikroorganizmi, ki lahko v izdelkih, ki ne vsebujejo umetnih konzervansov, povzročijo pravo epidemijo. Če so prisotne patogene bakterije, lahko ne uničijo le kozmetičnega pripravka, temveč so celo zdravju škodljive. Zato sta nujni uporaba gumijastih rokavic in dezinfekcija vseh uporabljenih pripomočkov, najbolje je izbrati takšno embalažo, da ima izdelek čim manj stika z zrakom. Vsaki mešanici je tudi nujno dodati vsaj katerega od naravnih konzervansov, kot so sladkor, citronska kislina ali čebelji propolis.



3 Pri mešanju sestavin je treba natančno upoštevati recepte, predvsem priporočene količine, ki jih priporočajo proizvajalci. Koncentracija aktivnih sestavin praviloma variira od enega do petih odstotkov celotnega izdelka, količine ni pametno preseči, niti z željo po boljšem učinkovanju. Prevelika količina lahko hitro povzroči alergično reakcijo na koži ali drugje na telesu.



4 Nove izdelke pred uporabo vedno preizkusite na manjšem predelu kože, najbolje na pregibu komolca ali za ušesom. To pravilo je izrazito pomembno za kozmetične izdelke, ki jih ne izpiramo, temveč puščamo na koži, kot so različne kreme. Šele če se v 24 urah po nanosu ne pojavi reakcija in je koža zadovoljna, izdelek dobi zeleno luč.



5 Najpomembnejše merilo pri mešanju in uporabi različnih sestavin je njihov pH, ki meri stopnjo kislosti oziroma alkalnosti. Preveč kisle snovi bodo povzročile pekočino, sem spadajo kis, limone in drugi citrusi. Previsok oziroma preveč alkalen pH, kot ga ima soda bikarbona, lahko povzroči draženje. Ko je naravni pH kože porušen, koža slabše prenaša morebitne odmike in se odzove še bolj burno.