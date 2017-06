Otroška koža občutljivejša od kože odraslih

Poletje skupaj z radostmi prinaša tudi nemalo pasti. Na prvem mestu so tu močni sončni žarki, pred katerimi je treba kožo dosledno varovati s primernimi kremami z zaščitnim faktorjem.

Otroci še bolj izpostavljeni

Otroška polt stalno potrebuje ustrezno zaščito pred soncem, saj je zelo občutljiva in tanjša od kože odraslih. Poleg tega še nima razvitega naravnega mehanizma za varovanje pred UV-žarki. Zato morajo biti najmlajši zaščiteni tudi, kadar nebo prekrivajo oblaki. 80 odstotkov UV-žarkov namreč oblakom navkljub doseže površino planeta. Kot je povedala dermatologinja mag. Metka Adamič, dr. med, je primerna zaščita z zaščitnim faktorjem pri otrocih pomembna iz več razlogov: »Otroška koža ima šibkejši zaščitni mehanizem in najmlajši so med dejavnostmi na prostem izpostavljeni do trikrat višjemu UV-sevanju kot odrasli. Ob tem ima njihova koža tanjšo poroženelo plast povrhnjice, ki sicer ščiti pred zunanjimi dejavniki, zlasti sončnimi žarki. Tudi obrambni mehanizem pigmentacije pri njih še ni popolnoma razvit.« Kot opozarja, več kot polovico vsega žarčenja prejmemo že pred obdobjem polnoletnosti, prav v otroštvu pa sončni žarki povzročijo večino škode. Koža teh napak ne odpušča, temveč jih vestno skladišči in sešteva. Prve okvare kožnih celic se začnejo že ob prvem sončenju dojenčka brez zaščite in se skozi leta kopičijo.

Pomembno tudi, koliko in kako

Pomembno je seveda tudi izbrati pravo kremo, jo nanašati v primerni količini in jo prilagajati polti vsakega posameznika. »Otroci (in odrasli) svetle polti, svetlih las in modro-sivih oči potrebujejo še posebej dosledno in redno zaščito pred UV-žarki, s sredstvi z najvišjimi vrednostmi UV-filtrov. Ne samo poleti, temveč vse od marca do novembra. Pri izbiri faktorja je treba upoštevati tudi UV-indeks. Višji je ta, višji zaščitni faktor potrebujemo,« opozarja dermatologinja.

Prava zaščita le ob pravi količini

Povsem jasno je, da višji zaščitni faktor pomeni boljše varovanje pred vplivi sončnih žarkov. Da pa bi to bilo takšno, kot je navedeno na embalaži izdelka, je na kvadratni centimeter kože treba nanesti dva miligrama sredstva. Kot ugotavlja dr. Adamičeva, to dela le malo posameznikov. Večina namreč na kvadratni centimeter kože v povprečju nanese približno en miligram varovalnega sredstva, kar pomeni, da je zaščita dvakrat manjša, kot je navedeno na plastenki. Povedano preprosto: nezadostna količina sončne kreme z zaščitnim faktorjem 30 zagotavlja enako zaščito kot kreme s faktorjem 15.

Zaščiteni, brez umazanih oblačil

Ne glede na izbrano sredstvo pa velja upoštevati priporočilo, da je treba poleti med 10. in 16. uro vsako, zlasti pa nežno otroško kožo skrivati pred soncem, med pohajkovanji po ulicah ali na obali pa vselej uporabljati tudi pokrivala, sončna očala z UV-filtrom in primerna oblačila, ki preprečujejo, da bi sončni žarki na koži najmlajših pustili neljube posledice.