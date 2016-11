Otopelost  je cilj vseh zasvojenosti

Anoreksija, bulimija, kompulzivno prenajedanje, ortoreksija imajo svoje značilnosti in posebnosti, vsem pa je skupen samonadzor, pravi Ksenija Jovanović, diplomirana psihosocialna svetovalka, ki je pred desetimi leti v Društvu Samopodoba začela svetovati in dajati pomoč ljudem, ki trpijo za eno od oblik zasvojenosti s hrano, na to temo pa je tudi napisala štiri knjige.



Tako ljudje najhitreje in po najlažji poti dosežejo želeni občutek uspeha in samopotrditve, nadaljuje sogovornica: »Pri oblikah zasvojenosti s hrano ne gre za strah pred debelostjo, ampak za strah pred neuspehom, odgovornostjo, samostojnostjo... V večini primerov si zasvojeni s hrano te strahove interpretirajo kot strah pred debelostjo. Ustvarijo si najbolj sprejemljivo razlago oziroma opravičilo za svoje početje, ker v večini primerov početja na samem začetku zasvojenosti ne razumejo.«



Slaba samopodoba



Vse oblike zasvojenosti s hrano, kot motnjam hranjenja raje pravi Jovanovićeva, imajo veliko skupnega – od slabe samopodobe, stremljenja k popolnosti, nezmožnosti iskanja rešitev in reševanja težav do nezmožnosti sprejemanja negativnih kritik, nezmožnosti postaviti se zase in reči ne, občutka krivde, slabe vesti, nesposobnosti, neuspešnosti, občutka, da jih ljudje ves čas opazujejo, ocenjujejo, opravljajo...