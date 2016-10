Osteoporoza: Pride počasi in potuhnjeno

V Sloveniji naj bi okoli 100.000 starejših od 50 let trpelo za osteoporozo. Proti tej lahko veliko naredimo sami – z redno telesno vadbo, uravnoteženo prehrano, izogibanjem škodljivim navadam in razvadam ter poznavanjem dejavnikov tveganja.

Letos so se člani društev bolnikov z osteoporozo Slovenije zbrali že sedemnajstič in zaznamovali včerajšnji 20. oktober – svetovni dan osteoporoze, bolezni, zaradi katere trpijo številni ljudje po svetu. Že od začetka so svetovni dnevi posvečeni najrazličnejšim temam, med drugim pomenu gibanja, prehrani, zgodnjemu odkrivanju bolezni, dejavnikom tveganja, osteoporozi pri moških in preprečevanju zlomov. Vsako naše srečanje je imelo svoje geslo in letošnje je bilo Imejmo radi svoje kosti – mislimo na svojo prihodnost,« pravi Duša Hlade Zore, dr. med., predsednica Zveze društev bolnikov z osteoporozo Slovenije. Dodaja, da gre za sporočilo, ki ga želijo prenesti vsem, članom in širši javnosti, ter spodbuditi ljudi vseh starosti, od mladih do malo manj mladih, da naredijo ustrezne korake za zagotovitev temeljev za zdrave kosti in mišice ter tako preprečijo morebitni zaplet osteoporoze, ki se ga najbolj bojimo – zlom.

Za zdrave kosti moramo poskrbeti danes, če želimo imeti zdrave tudi jutri.

Podatek, da si skoraj vsakih 30 sekund nekdo na območju Evropske unije zaradi osteoporoze zlomi kolk, je skrb vzbujajoč. »Točnih podatkov, koliko je bolnikov z osteoporozo v Sloveniji, ni. Ocenjujejo, da jih je okoli 110.000 starejših od 50 let (podatek je za leto 2010). Od tega je 90.000 žensk in 20.000 moških. Za tiste, ki se zdravijo zaradi osteoporoze, je dobro poskrbljeno, vsa zdravila so jim na voljo. Težava je, da se še vedno zdravi premalo bolnikov, ki imajo osteoporozo, kar velja zlasti za moške. Ena od težav je tudi, da bolniki pri zdravljenju ne sodelujejo. Med razlogi bi lahko navedli, da je zdravljenje dolgotrajno, da se bolniki bojijo nekaterih stranskih učinkov zdravil, da hkrati jemljejo preveč drugih zdravil, da se učinki zdravljenja ne pokažejo takoj, kot na primer pri antibiotikih, in jih sami ne morejo spremljati, kot na primer pri visokem krvnem tlaku,« pojasnjuje Duša Hlade Zore.

Skoraj vsakih 30 sekund nekdo na območju Evropske unije zaradi osteoporoze zlomi kolk. Foto: Shutterstock

