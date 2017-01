Osteoporoza, deseta najpogostejša bolezen sodobnega časa

Osteoporoza je tiha bolezen. Mnogi se ne zavedajo, da se gostota njihovih kosti z leti nevarno zmanjšuje, najpogosteje se s tem soočijo šele, ko pride do z njo pogojenih zlomov. Mogoče jo je opisati kot bolezen kostnega tkiva. Sčasoma namreč prihaja do izgube mineralnega in organskega dela kosti, te zato postanejo krhke in lomljive, 80 odstotkov prizadetih je žensk.

Gre za bolezen kasnejšega življenjskega obdobja in je povezana s hormonskimi spremembami, do katerih prihaja v starosti. Kosti postajajo porozne in že ob manjši nezgodi počijo.

V reproduktivnem obdobju, ko je pri ženskah v krvi dovolj estrogena, so zaščitene pred propadanjem kostne mase, to pa se z menopavzo spremeni, saj količina estrogena naglo upada. Tedaj se postopoma začne manjšati gostota kosti.

Svetovna zdravstvena organizacija: osteoporoza sodi med deset najpogostejših bolezni na svetu

Po podatkih svetovne zdravstvene organizacije sodi osteoporoza med deset najpogostejših bolezni na svetu in je neozdravljiva. Na stari celini vsake pol minute pride do zloma zaradi krhkih kosti. Napovedi niso obetajoče, saj strokovnjaki pričakujejo, da se bo zaradi staranja prebivalstva število takih zlomov v naslednji polovici stoletja podvojilo.

Dejavniki tveganja

»S staranjem tveganje za osteoporozo narašča,« pravi nemški ortoped Andreas Kurth in dodaja, da se slabšanje stanja kosti in mišic pri posameznikih v povprečju začne okoli 40. leta starosti.

Osnovni način za določitev diagnoze je merjenje kostne gostote, kjer se meri odstopanje gostote v primerjavi z vrednostmi, ki veljajo za zdravo mlajšo populacijo. Poleg tega so znaki še družinska anamneza in dejavniki tveganja. Med te sodijo starost nad 50 let, zgodnja menopavza, uživanje alkohola in preveč kofeina, kajenje, prenizka telesna teža, neuravnotežena hrana ter pomanjkanje fizične aktivnosti.

Preventiva: gibanje, kalcij in vitamin D

Ena od najučinkovitejših zaščit pred osteoporozo je telesna aktivnost, opozarja dr. Kurth. »V vsakdanjem življenju je to že nošenje vrečk iz trgovine ali vzpenjanje po stopnicah.« Vadba ne zagotavlja le zdravja kosti, temveč krepi tudi mišice, ki so s kostmi tesno povezane. Ob redni zmerni vadbi je priporočljivo uživanje vitaminov in mineralov, ki ohranjajo kostno maso, na prvem mestu sta kalcij in vitamin D.

Kalcij v kombinaciji s fosforjem tvori soli, ki skupaj s kolagenom ohranjajo zdravje kostnega tkiva, vitamin D pa je nujno potreben ta absorpcijo kalcija v tankem črevesu. Kalcij se nahaja v mleku in mlečnih izdelkih, kot sta jogurt in sir. Veliko ga je tudi v zelenjavi in oreščkih ter žitih. Odrasla oseba potrebuje 1000 miligramov kalcija na dan.

Vitamin D se med drugim nahaja v jajčnem rumenjaku, gobah, mastnih ribah, žitih in mleku ter mlečnih izdelkih, sicer se v koži tvori pod vplivom sončnih žarkov, pod katerimi bi morali nezaščiteni preživeti vsaj 15 minut na dan. Z leti koža akumulira vse manj vitamina D, zato se osebam, starejšim od 60 let, priporoča uživanje prehranskih dodatkov s tem vitaminom. Strokovnjaki priporočajo od 800 do 1000 IU (mednarodnih enot) dnevno.

Preventiva je osnovna zaščita

»Ker je osteoporoza neozdravljiva, je pri njej ključna preventiva. Najučinkovitejšo zaščito predstavljajo močne in zdrave kosti, zlasti ženske bi morale na to misliti že pred 30. letom. Redna telesna dejavnost in zdrav način življenja brez kajenja in čezmernega pitja alkoholnih pijač sta pri tem na prvem mestu ter večinoma učinkovita,« zagotavlja dr. Kurth.