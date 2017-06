Osem živil, ki zavirajo vnetja

Zaradi vnetnih procesov v organizmu je ta pod stalnim stresom. Vnetja se lahko razvijejo v različne bolezni, kot so artritis, srčne bolezni, diabetes in nevrodegenerativne motnje. Mogoče pa jih je omiliti z nekaterimi živili, ki bi tudi zaradi blaženja vnetnih procesov morala biti večkrat na jedilnikih.

Borovnice

Te so bogate z antociani, ki so zelo močni antioksidanti in se borijo s prostimi radikali, glavnimi povzročitelji vnetij v organizmu, ter varujejo pred degenerativnimi spremembami v možganih in artritisom. Poleg tega borovnice izboljšujejo koncentracijo in telesu zagotavljajo energijo.

Surovi kakav

Kakav je bogat z antioksidanti, vsebuje pa tudi magnezij, ki prav tako pomaga v bitki s stresom. Vsebuje še polifenole, zaščitnike pred srčnimi obolenji, rakom in drugimi boleznimi.

Kokosovo in olivno olje

Obe vrsti maščobe v telesu delujeta proti bakterijam in proti virusom, pomagata v zaščiti pred srčnimi obolenji in v krvi nižata raven slabega holesterola.

Cimet in kurkuma

Cejlonski cimet se ponaša s številnimi zdravilnimi snovmi ter ščiti pred vnetji in okužbami. Kurkuma vsebuje protivnetne snovi, obnavlja črevesno floro, blaži napihnjenost, lajša bolečine, ki so posledica artritisa, in je zlasti v kombinaciji z medom odličen naravni antibiotik.

Lupinasti plodovi

Bogati so z maščobnimi kislinami omega 3, zlasti to velja za mandlje, orehe in lešnike. Prav tako je v njih veliko magnezija, ki krepi odpornost, vlaknine dolgo zagotavljajo sitost, antioksidanti pa ščitijo pred vnetji.

Peteršilj

Je odličen izvor vitamina C, zdravi vnetja in zaradi folne kisline (vitamin B9) skrbi za zdravje srca. Njegovo protivnetno delovanje med drugim pomaga v zaščiti pred prehladom in gripo ter seveda pred oksidacijskimi procesi.

Ohrovt

Še ena zelenjava, ki deluje protivnetno. Deluje antioksidativno, zaradi vitamina C pa krepi odpornost. Hkrati ima odličen vpliv na zdravje srca in ožilja ter manjša verjetnost srčne kapi.

Modre ribe

Sardele, inčuni, tuni in skuše vsebujejo veliko maščob omega 3, ki so odlične za srce in ožilje. Prav tako je v njih veliko vitamina D in vitaminov B, ki skrbijo za zdravje kosti in pripomorejo k absorpciji kalcija. Vsa ta živila bi morali uživati dnevno, ribe vsaj dvakrat na teden, ob tem pa se izogibati hrani, ki povečuje verjetnost vnetij (zlasti ocvrta hrana, tista, ki vsebuje transmaščobe, izdelki iz bele moke in alkohol).