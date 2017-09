Osem živil, ki najpogosteje izzovejo alergije

Alergijski odziv telesa lahko izzove vsako živilo, res pa je, da so nekatera bolj alergena od drugih. Sledečih osem je pri otrocih odgovornih za kar 90 odstotkov alergijskih reakciji.

Kravje mleko

Gre za vodilni alergen pri dojenčkih in otrocih. V kolikor se pojavi, se je treba izogibati mleku in vsej hrani, ki vsebuje mlečne beljakovine. Tudi kruh, pekovske izdelke, žita in podobna živila je za alergične na mleko treba pripravljati brez dodatka tega živila.

Jajca

Alergije na jajca je pogostejše pri otrocih, kot pri odraslih. Osebe, ki so nanje alergične, se morajo odpovedati tudi jajčnim testeninam, pecivom, majonezi, sladoledu ter raznim gotovim jedem, v katerih so pogosto prisotne jajčne beljakovine.

Soja

Običajno alergijski odzivi telesa nanjo niso burni, so pa opazni. Ob alergiji na sojo se je tej stročnici seveda treba izogibati, prav tako tudi vsem izdelkom, v katerih je ta prisotna.

Pšenica

Največja težava pri preobčutljivih na pšenico je gluten, lahko pa gre tudi za alergijo na druge, v tem žitu prisotne snovi. Tisti, katerih telo se burno odzove na pšenico in gluten, bi se morali izogibati tudi ječmenu, rži, piri in kamutu, saj vsebujejo glutenu podobne beljakovine.

Kikiriki

Eno najbolj alergenih živil. Preobčutljivost na kikiriki je v 80. odstotkih prisotna vse življenje. Približno dva odstotka svetovne populacije je alergične na te oreščke in že majhna količina lahko izzove resne reakcije.

Lupinasti plodovi

Ljudje, alergični na kikiriki, so pogosto preobčutljivi tudi na druge lupinaste plodove, saj vsebujejo podobne beljakovine. Lupinasto sadje je prisotno v mnogih izdelkih, zato izogibanje tem alergenom velikokrat ni enostavno. Zlasti velja previdnost pri slaščičarskih izdelkih, sladoledu, čokoladi, pecivih, raznih omakah in namazih.

Ribe

Pri alergičnih na eno vrsto rib je 50 odstotna verjetnost, da so preobčutljivi tudi na katero drugo vrsto. Ta alergija je najpogostejša je Japonskem, v Španiji in v skandinavskih državah, že nekaj miligramov beljakovin iz rib pa lahko izzove resno alergijsko reakcijo.

Morski plodovi

Če je nekdo alergičen na eno vrsto školjk, je 75 odstotna verjetnost, da je preobčutljiv tudi na druge vrste. V to skupino sodijo tudi raki, (jastogi, škampi, kozice), najbolj pogoste so alergije na ostrige, klapavice, ter tudi na lignje in hobotnice.

Stopnje alergijske reakcije

Prva stopnja: kožni izpuščaj, srbenje, pospešen srčni utrip.

Druga stopnja: zatekanje mehkih tkiv, cmok v grlu, pritisk v prsih, slabost, bruhanje, bolečine v želodcu.

Tretja stopnja: dušenje, zoženje grla, oteženo požiranje, hripavost.

Četrta stopnja: povišan krvni tlak, izguba zavesti, upočasnjen pulz, modrikasta koža.

Pri prepoznani alergiji je ključno izogibanje alergenu kot samostojni hrani ali kot dodatku živilom, saj lahko v nekaterih primerih že majhna količina alergena izzove burno telesno reakcijo.