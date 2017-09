Osem vzrokov za nočno znojenje

Okužbe, nekatera maligna obolenja, anksioznost in padec sladkorja v kri so lahko vzroki za nočno znojenje, čeprav gre v večini primerov zgolj za previsoko temperaturo zraka v spalnici ali predebele odeje. Kaj pa, če razlog ni tako banalen?

Menopavza

Nočno znojenje, oziroma vročinski valovi so neprijetni spremljevalci v ženskah tik pred in med menopavzo. Pogosto se ponoči prebudijo tako premočene, da morajo zamenjati pižamo.

Nekatera zdravila

Zlasti antidepresivi in včasih celo aspirin lahko izzovejo nočno znojenje. Pri zdravniku se pozanimajte o stranskih učinkih predpisanih zdravil.

Nekatere oblike raka

Pretirano potenje ponoči je lahko zgodnji simptom limfoma. Limfom je splošen izraz za raka, ki se razvije v limfatičnem sistemu in nastane, ko pride do napake v proizvodnji limfocitov oziroma belih krvnih celic. V tem primeru nočno znojenje spremljata še izguba telesne teže, ki je ni mogoče pojasniti in povišana telesna temperatura.

Nekatere okužbe

So okužbe, ki lahko sprožijo nočno potenje. To je značilno za tuberkulozo, za endokarditis oziroma vnetje srčne zaklopke, osteomelitis ali kostno vnetje ter tudi za okužbo z virusom HIV.

Tesnobnost

Nočno potenje je lahko posledica stresa in tesnobnosti, ki se izražata še z drugimi simptomi, kot so nervoza, napetost, napadi panike, utrujenost, prebavne motnje in težave s spanjem.

Motnje spanja

Nočno znojenje je lahko posledica spalnih motenj, denimo spalne apneje. Drugi simptomi te so še smrčanje, nenadno bujenje, občutek dušenja in visok krvni tlak.

Idiopatska hiperhidroza

Gre za še dokaj neraziskano težavo, za katero je značilno, da telo proizvaja preveč znoja brez znanih medicinskih razlogov.

Hipoglikemija

Nizek sladkor v krvi lahko povzroči potenje. Sladkorni bolniki, ki jemljejo inzulin, pogosto opisujejo nočno potenje, ki je posledica naglega padca količine sladkorja v krvi.