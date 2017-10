Osem naravnih blažilcev zadaha

Jabolka, voda in cimet učinkovito odpravljajo zadah. Foto: Thinkstock

Poleg ustne vodice, žvečilnih gumijev in mentolnih bombonov obstajajo tudi živila, ki v trenutku iz ust preženejo zadah zaradi zaužite hrane ali prekomerne dejavnosti bakterij v ustni votlini. Poglejte si osem najmočnejših pomočnikov.

Kurkuma

Začimba z močnimi protivnetnimi in antibakterijskimi učinkovinami je idealna tudi za premagovanje zadaha. Uničuje namreč škodljive bakterije in blaži vnetje dlesni. V vrelo vodo stresite dve žlički kurkume, čaj ohladite in si z njim spirajte ustno votlino.

Jedilna soda

Čajno žličko jedilne sode zmešajte s kozarcem vode, dodajte tri kapljice eteričnega olja mete in si s tekočino spirajte usta.

Ananas

Po bogato začinjenem obroku popijte ananasov sok, ki bo nevtraliziral močan vonj v ustni votlini.

Jabolka

Jabolka oziroma drugo trše sočno sadje ali zelenjava (korenje, zelena) na zobe in dlesni delujejo kot naravna zobna ščetka, med žvečenjem namreč z zob odstranjujejo ostanke hrane in bakterije, ki so krive za zadah.

Voda

Z uživanjem dovolj vode je prav tako mogoče pregnati zadah, ki je neredko posledica pomanjkanja sline in dehidracije, saj se ob tem v ustih ustvarjajo idealne razmere za razmnoževanje bakterij, ki so krive za smrad iz ust.

Antiseptične začimbe

Cimet in klinčki prav tako pripomorejo k uničevanju bakterij v ustih. Cimet ali klinčke v prahu tako kot jedilno sodo dodajte vodi in si s tekočino izpirajte usta. Lahko pa grizljate cele klinčke ali skorjo cimeta.

Klorofil

Klorofil v špinači, peteršilju in preostali zeleni zelenjavi pomaga pri nevtraliziranju neprijetnih vonjev v ustih. Dovolj je, če boste vzeli vejico peteršilja in jo žvečili po obroku.

Poprova meta

Z žvečenjem svežih listkov mete ni mogoče samo osvežiti ustne votline, temveč tudi spodbuditi delovanje prebavil in odpraviti krče v želodcu ter napihnjenost.