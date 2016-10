Osem drobnih sprememb za bolj zdravo življenje

Večina ob ideji o drugačnem, bolj zdravem življenjskem slogu najprej pomisli na obsežne spremembe, ki zahtevajo veliko časa in denarja. A ni tako. Kajti resnično štejejo drobni koraki, s katerimi zdravemu življenju v prid začnite še danes.

Izkoristite moč probiotikov

Za vami so nori dnevi takih in drugačnih pregreh, a namesto da bi posledice teh odpravljali z razstrupljevalno dieto ali da bi ves teden pili zgolj sadne in zelenjavne sokove ter zeliščne čaje, v svojo prehrano vključite več probiotičnih živil, ki bodo pomagala prebavilom vzpostaviti naravno ravnovesje. Kefir, kombuša čaj ali običajni jogurti vam bodo pri tem v pomoč. V primerjavi s smutiji in sadnimi sokovi vsebujejo manj kalorij in sladkorja, zato jih lahko uživate povsem brez slabe vesti.

Ne pozabite na hidratacijo

Ne samo jabolko, tudi osem kozarcev vode na dan prežene zdravnika stran. Ob tem telesu zagotavlja dovolj vlage in energije. Potrebujete dodatno spodbudo? Optimalne količine vode vam bodo pomagale vzdrževati, a tudi znižati telesno težo.

Pametno izbirajte prigrizke

Delavnik je nor, časa za pravi obrok ni in seveda tedaj, ko začutite manko energije, posežete po čokoladici. Znebite se te navade ter si raje pomagajte z zdravimi prigrizki: z domačo granolo, grozdjem, bananami ali drugim sadjem, oreščki in s podobnimi malicami, ki bodo energijo zagotovile za daljši čas ter telo navdale tudi z drugimi koristnimi snovmi.

Kuhajte vnaprej

Seveda vas že misel, da bi po vrnitvi iz službe morali čistiti, rezati, pražiti in kuhati, izčrpava, zato raje na poti kupite nekaj mimogrede ter doma samo pogrejete. A bolje bo, če si boste pomagali s pripravo obrokov vnaprej. Ob koncu tedna si vzemite urico in nasekljate zelenjavo ter jo v priročni embalaži pospravite v hladilnik, pripravite domače omake ter z njimi založite zamrzovalnik, vnaprej skuhajte kvinojo, fižol. Veliko jedi lahko pripravite do te stopnje, da vam bo dokončanje obroka vzelo vsega skupaj deset minut.

Zelenjavo dodajajte vsemu

To, da špinača sodi v smutije, že veste. Pa ste vedeli, da so ti odlični tudi z rdečo peso? Cvetača, zelje, ohrovt in brokoli so vsestranski darovi narave, ki se podajo tako k rižu kot v enolončnice in slane kolačke. Buče lahko spremenite v juho ali bučno pito, korenčkovi keksi so več kot odlični. Možnosti uporabe zelenjave so neskončne, izkoristite jih zdravju in dobremu počutju v prid.

Vključite redne vaje

Zdrava prehrana je seveda ključ do lepega telesa in dobrega počutja. A brez vadbe ne bo šlo. Seveda smo znova pri času, ki ga za redno obiskovanje telovadnice nimate. Na srečo tudi tu velja, da štejejo drobne spremembe. Ko sedite za mizo, telovadite s stopali, napenjajte mišice trebuha, nog in zadnjice, večkrat za deset minut vstanite in namesto dvigala že končno začnite uporabljati stopnice.

Izkoristite zamrzovalnik

Če ste ljubitelj smutijev, narežite sadje, ki ga uporabljate zanje, z njim napolnite vrečke in te pospravite v zamrzovalnik. Ko vam bo zadišal sadno-zelenjavni napitek, boste vsebino vrečke samo stresli v sekljalnik, dodali malce vode ali jogurta in pred vami bo odličen napitek, ki bo povrnil izgubljeno energijo.

Kuhajte doma

Domača hrana ima pred tisto v restavracijah več prednosti. Ena od njih je nedvomno, če kuhate sami, dobro veste, kaj vse je v vaših jedeh. Slastna juha iz zelenjave, ki ste jo prej pripravili, bo skuhana, kot bi mignili, ostanke, ki so vam ostali od kosila dan prej, pa lahko hitro spremenite v povsem nov, okusen in zdrav obrok.