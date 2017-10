Osem delov telesa, ki se jih ne smete dotikati z rokami

Včasih se zdi, da imajo roke svojo voljo. Sprehajajo se po obrazu, prsti romajo v nos in ušesa, nezavedno praskajo ranice na telesu itd. Vendar je na njih veliko bakterij, ki nam lahko povzročijo nemalo preglavic. Poglejte, česa se roke ne bi smele nikoli dotikati.

Obraz

Glede na to, da je na rokah pisana paleta najrazličnejših mikroorganizmov, se z dotikanjem obraza prenesejo na občutljivo kožo, kjer so najpogostejši krivci za izbruhe aken ali druge kožne okužbe. »Z dotikanjem obraza z rokami ne ogrožamo zgolj videza kože, temveč tudi splošno zdravje,« pojasnjuje dermatologinja Ava Shamban.

Usta

Med dotikanjem ust se nanje prenese kar tretjina bakterij na prstih, od koder zlahka zaidejo v telo, so zapisali v publikaciji Journal of Applied Microbiology. Najpogosteje roke k ustom romajo med branjem, pisanjem in gledanjem televizije in prav te razvade bi se morali iznebiti.

Odprte rane na telesu

Naj gre za rane ali ranice, ki so na koži ostale zaradi mozoljčkov, nikoli se jih ne bi smeli dotikati, saj se tako poveča verjetnost resnih okužb, hkrati pa se podaljša tudi celjenje poškodb. Če jih morate negovati, zamenjati prevezo ali obliž, si roke pred tem obvezno temeljito umijte.

Nosna votlina

V nosni votlini je veliko bakterij, ki skrbijo za pravilno floro nosne sluznice. »Z dotikanjem z rokami pa vanjo zaidejo neznane bakterije, kar poruši ravnovesje v nosu in vodi v okužbe,« pojasnjuje Zata Patel, profesorica otorinolaringologije na univerzi Stanford.

Zadnjic

Del telesa, na katerem je veliko bakterij, med drugim tudi E. coli, ki se od tam zlahka prenesejo na hrano ali na druge dele telesa. Po vsakem bližnjem stiku rok z zadnjico si jih obvezno temeljito umijte.

Oči

Konjunktivitis, vnetje očesne veznice, je posledica prenosa virusov in bakterij na oko. Oči so zelo občutljive, prav takšna je koža okoli njih in tudi, če vas močno srbijo, se jih dotikajte čim manj ali si pred tem dobro umijte roke.

Notranjost ušesa

Ušesa se po večini čistijo sami. Potiskanje prstov ali drugih predmetov vanje lahko izzove poškodbe občutljivih slušnih organov in ušesno vnetje.

Predel pod nohti

Pod nohti je v primerjavi z drugimi deli rok dvakrat več bakterij, saj s klasičnim umivanjem ni mogoče odstraniti vseh. Zato jih nikoli ne bi smeli čistiti z nohti druge roke, temveč vedno s temu namenjenimi krtačkami ali drugimi pripomočki.