Osem ajurvedskih nasvetov za zdravje

Ajurveda, sistem tradicionalne indijske medicine, ki v prevodu pomeni »znanje o življenju«, ponuja nasvete, s katerimi boste laže dosegli ravnovesje in posledično boljše zdravje. Naj postanejo del vaše rutine, četudi jih je včasih težko vzdrževati, saj vam bo telo hvaležno, dobri rezultati vas bodo navdušili in spodbudili k vztrajnosti.



Topla limonada na tešče



Preprosta in učinkovita navada, ki izvira iz ajurvedskega znanja in je na splošno precej priljubljena. Pitje tople limonade na tešče naj bi blagodejno vplivalo na telo. Spodbuja namreč presnovo, čisti jetra in očisti telo strupov, ki so se nabrali čez noč. S tem boste odlično pripravili telo na dan, ki je pred vami.



Jejte zmerno



Na krožnik si naložite zmerno količino hrane in jejte, dokler ne začutite, da ste siti. Nikar se ne prenajedajte do točke, ko boste rekli, da boste počili od sitosti. Prav tako ne pijte uro pred začetkom obroka in uro in pol po končanem prehranjevanju. Prevelike količine tekočine med hranjenjem naj bi namreč razredčile želodčno kislino, ki zato ne more dobro opravljati svoje naloge. Če se težko odrečete pitju med zajtrkom, kosilom ali večerjo, naj bo pijača vsaj topla.



Tri ure med obroki



Kalorije, ki jih zaužijete čez dan, poskušajte razdeliti tako, da boste imeli od jutra do večera dovolj energije za to, da telo deluje kar najbolj optimalno. Dajte mu čas, da se med obroki spočije in da v miru predela hrano, ki ste jo zaužili. Med posameznimi obroki naj minejo vsaj tri ure, če se le da, tudi štiri. V tem času se izogibajte prigrizkom.



Mir med jedjo



Kolikokrat so vam stari starši ali starši med kosilom citirali rek, da ima še pes med jedjo rad mir? V sodobnem času, ko nas med obrokom motijo zvoki pogovorov na facebooku, telefonska sporočila, klici, televizija in podobno, se je tega vedno teže držati. Za hrano si moramo vedno vzeti čas! Tako se laže posvetimo temu, kar jemo, in posledično tudi počasneje žvečimo. Že dolgo je namreč znano, da tisti, ki obroka ne pojedo v miru, zaužijejo več preslane, presladke in preveč mastne hrane.

Mrzla pijača je napaka

Izogibajte se pitju mrzle pijače, posebej če se tekočini ne morete odpovedati med obrokom. Namesto da bi vaše telo med hranjenjem energijo porabljalo za predelavo hrane, jo s tem namreč porablja za uravnavanje temperature pijače na telesno temperaturo. To pomeni, da ga po nepotrebnem obremenjujemo in s tem slabimo svoj imunski sistem.



Žvrkljanje olja



To početje spada med stare ajurvedske tehnike in je vedno bolj priljubljeno. Olje v ustih žvrkljamo zjutraj, na tešče. Delovalo naj bi protibakterijsko in tako pomagalo odstraniti slabe bakterije, ki se naberejo v ustih in se jih zgolj z običajno higieno ne moremo znebiti. Uporabljamo ekološko pridelana olja, lahko je to sončnično, sezamovo ali kokosovo. Olje žvrkljamo približno dvajset minut, ga izpljunemo in si šele potem umijemo zobe. S tem naj bi omilili celo vrsto težav, od migrene, aken, artritisa, visokega krvnega tlaka, izboljšali zdravje ustne votline, imeli več energije, se razstrupili in izboljšali spanec.



Čiščenje jezika



Podobno kot z žvrkljanjem olja tudi s čiščenjem jezika lahko odstranimo amo, gosto oblogo na jeziku, in z njo tudi slabe bakterije iz ustne votline. Ta tehnika je v prvi vrsti priporočljiva za tiste, ki jih muči slab zadah, ima pa še veliko drugih pozitivnih učinkov na zdravje, saj na splošno izboljša stanje prebavnega sistema. Z njo tudi izboljšamo okušanje in tako dolgoročno zmanjšamo uživanje preslanih ali presladkih jedi.



Telesna aktivnost



Zmerna telesna aktivnost je zagotovo navada, za katero vam bo telo neizmerno hvaležno. Naj postane redno gibanje vaša rutina. Ni vam treba kupiti najdražjih superg in se vpisati v fitnes. Dovolj je, da začnete tako, se vsak dan za uro odpravite na sprehod. Počasi stopnjujte intenzivnost, naj vam bodo izziv najprej okoliški hribi. Veliko bolje se boste počutili, bolje spali in laže razmišljali.