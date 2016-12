Osamljenosti včasih ni lahko prepoznati

Med prazniki, najpogosteje božično-novoletnimi, pogosto beremo in poslušamo o osamljenih starih ljudeh. Vsak pozna koga od starejših, ki živi sam in ob prehodu v novo leto nima komu seči v dlan. Vendar v resnici ni nujno, da se počuti osamljenega. Po drugi strani pa je med mlajšimi, pa čeprav so večinoma obdani z veliko ljudmi, veliko takšnih. O tem smo se pogovarjali z univ. dipl. socialno delavko in specializantko transakcijskoanalitične psihoterapije Majo Koren Kocjančič.

Prednovoletni čas je poln nasvetov o tem, kako drugim, zlasti starejšim, ki živijo sami, polepšati zadnje dni starega leta: z lepimi mislimi v ročno izdelani voščilnici, doma spečenimi piškoti, obiskom, spremstvom k polnočnici, povabilom na silvestrsko večerjo … Maja Koren Kocjančič se strinja, da je narediti nekaj dobrega za drugega sicer lepa gesta, vendar je prepričana, da s tem ne moremo zmanjšati osamljenosti starostnikov. »Vsak od nas ima svoje predstave o preživljanju praznikov. Oblikujemo jih na podlagi svojih prepričanj, vrednot in izkušenj. Veren ima drugačno podobo praznikov kot neverujoč. Kdor ima družino, ima verjetno drugačna pričakovanja kot nekdo, ki živi samsko. Prav tako smo si različni v doživljanju čustva osamljenosti. Kdor recimo prihaja iz družine z več otroki, jo doživlja drugače kot edinec.«



Sogovornica, ki je svojo poklicno pot začela kot svetovalna delavka v domu starejših, jo nadaljevala na centru za socialno delo, pred tremi leti pa odprla Center za krepitev samozavesti T.A., pravi, da je pri nas malo zelo starih ljudi, ki živijo čisto sami in so povsem brez socialne mreže. »Na podeželju so ljudje večinoma bolj povezani in solidarni do tistih, ki nimajo bližnjih. V mestih je tega manj, ni pa nujno, vse je odvisno od tega, kakšne odnose je oseba spletla s sorodniki in stanovalci v soseski, v kateri živi. Starejši, ki imajo težave z zdravjem ali so se sami odločili, da ne bodo več živeli sami, poiščejo namestitev v domovih, kjer imajo v prazničnem času veliko aktivnosti, prireditev in poskušajo kar najbolj poustvariti domačno vzdušje.«

Kako naj ravnamo, če želimo narediti nekaj dobrega, a ne želimo biti vsiljivi? Smiselno je, pravi sogovornica, da človeka, za katerega predvidevamo, da je osamljen, in bi mu želeli nameniti nekaj pozornosti, najprej vprašamo, česa si želi. Ne smemo izhajati iz predpostavke, da mi najbolje vemo, kaj je za druge dobro. »Pogoj, da se pri posamezniku zmanjša občutek osamljenosti, je izstop iz vloge nemočne žrtve. Da torej prosi, vpraša, poišče stike s soljudmi. Občutek osamljenosti se lahko zmanjša ali izgine le, če človeka obkrožajo ljudje, ki so zanj pomembni.« Ali povedano drugače: občutje osamljenosti je čustvo, ki ga človek doživlja takrat, ko oceni, da ni v družbi zanj pomembnih ljudi. Zato smo lahko osamljeni tudi takrat, ko je okrog nas veliko ljudi, na primer na koncertu.



Osamljenost je neprijetno čustvo, ki nas motivira, da si poiščemo družbo, vendar imajo zaradi neustreznih prepričanj nekateri s tem velike težave in osamljenost zamaskirajo z napetostjo ali živčnostjo. »Neustrezna prepričanja, ki človeka ovirajo, da bi spletel odnose z drugimi, so: drugi me bodo zavrnili; samo šibki pokažejo, da si želijo družbe in pomoči; nikomur se nočem vsiljevati; če bi jim bilo kaj mar, bi oni prišli do mene in podobno. Takšna izkrivljena prepričanja najučinkoviteje spremenimo s psihoterapijo.«



Osamljenost se pogosto kaže v prikriti obliki in je včasih ni lahko prepoznati, razlaga Koren Kocjančičeva. »Lahko se kaže kot notranji nemir, napetost, kar posameznik zazna kot problem in išče rešitev. Lahko se loti vadbe, seže po alkoholu, cigaretah, vse z namenom zmanjšanja notranje napetosti, ki si je ne zna pojasniti. Napetost, ki nastane zaradi prikrite osamljenosti, lahko razume tudi kot lakoto, zato ima močno potrebo, da večkrat po malem je. Osamljenost pa si lahko razlaga tudi kot dolgčas in takrat išče načine, kako bi ga pregnal in se zabaval. Tako se recimo zamoti z gledanjem televizije in igranjem iger, kar pa lahko povzroči zasvojenost.«

Situacijska in strukturna Maja Koren Kocjančič je pojasnila, da poznamo dve obliki osamljenosti. Situacijsko čutimo, ko ob nas ni za nas pomembnih ljudi, na katere smo navezani, jih imamo radi in jih pogrešamo. Želja po njihovi bližini je med prazniki še toliko večja, ker se pogosto spominjamo, kako smo s temi nam ljubimi ljudmi preživljali te posebne dni. Strukturna osamljenost je čustvo osebe, ki je brez ljudi, s katerimi bi se sploh lahko povezala. Kaže se kot notranja praznina in občutek, da nikomur ne pripada. Ta oblika osamljenosti nastane, ko človek oblikuje neustrezna prepričanja o pripadnosti; ali je prepričan, da sam ni dovolj dober, da bi se povezoval z ljudmi, ali verjame, da drugi niso dobri zanj.

Kaj je pomembno?



Vsak odrasel, ki ob sebi nima ljudi, ki so zanj pomembni, je osamljen: oseba, ki jo je zapustil partner, starši, katerih otroci so odrasli in odšli, samski, ker verjame, da zanj ni primernega partnerja, zakonec, ki mu je umrl partner, poslovnež, ki občutke osamljenosti poskuša zapolniti s pretiranim delom in tako »nima časa« za druženje … Odrasel drugega ne potrebuje zaradi preživetja (tako kot majhen otrok ali bolnik), ampak zaradi uresničevanja svojih pomembnih vrednot in motivov, ki vplivajo na kakovost njegovega življenja, pojasnjuje sogovornica. Želimo si čustvene povezanosti, ljubezni, bližine. Ko nam ljubi človek odide ali umre in ostanemo sami, občutimo žalost in nezadovoljstvo, kar se lahko ob praznikih še bolj izrazi.



Kaj torej lahko vsak sam naredi, da zmanjša občutek osamljenosti? »V prvi vrsti razmislimo, kakšne praznike si sploh želimo. Vprašajmo se, kaj je za nas pomembno. In to svojo predstavo ločimo od idealne, ki nam jo ponujajo mediji in reklame. Hiša, polna lesketajočih se okraskov, dišeče hrane in nasmejanih obrazov je le ena izmed podob, kako preživeti praznike. Razmislimo, kako bi lahko okrasili dom, kaj bi skuhali in koga bi povabili na obisk, da bi se počutili prijetno, koga lahko pokličemo ali mu pišemo ter mu tako izkažemo pozornost. Če smo sami in nas skrbi, da bi se med prazniki počutili osamljeno, se organiziramo; prazničnih dni ne prepuščamo naključju, ampak si vnaprej pripravimo načrt, koga bomo povabili na obisk, koga bomo mi obiskali, katere prireditve se bomo udeležili, s kom bomo preživeli božični in silvestrski večer. Če nimamo veliko bližnjih, pomislimo, s katerimi ljudmi bi lahko preživeli nekaj časa, jih povabili na obisk ali večerjo. Je to morda sosed ali soseda? Znanec ali znanka iz soseske? Daljni sorodnik? Čim prej, ne zadnji trenutek, jih povprašajmo, ali bi si želeli naše družbe.«



Sogovornica še poudarja, da je treba skrbeti za zdrav življenjski slog, gibanje in ustrezna prehrana sta pomembna za splošno počutje, še posebno takrat, ko so dnevi krajši in je manj svetlobe. Dobro je načrtovati dnevne aktivnosti in vanje vključiti tudi čas za gibanje. Če se počutimo osamljeno, razmislimo o tem, da bi si nabavili – če ga še nimamo – hišnega ljubljenčka. »Skrb za psa, ki ga vozimo na sprehod, nam omogoči, da spoznamo ljudi, ki imajo podobna zanimanja.« In še najpomembnejša popotnica naše sogovornice: bodimo hvaležni za to, kar imamo, namesto da se osredotočamo na to, česar nimamo. Če nismo zadovoljni z odnosi in s svojim življenjem ter želimo to spremeniti, poiščimo ustrezne vire pomoči. Vsi ljudje imamo potencial za osebno rast. Svoje vedenje lahko spremenimo in zaživimo kakovostnejše življenje.