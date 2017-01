Osamljenost nas ubija

Čeprav bi številni stavili, da bogastvo, posel in slava pomembno vplivajo na življenjsko srečo in zdravje, je študija, v kateri so strokovnjaki kar 76 let spremljali (in še spremljajo) zdravje, tudi duševno, 724 moških, pokazala, da na to najbolj vplivajo – dobri odnosi. No, po drugi strani je nedavna anketa, ki so jo opravili med pripadniki milenijcev, pokazala, da jih je kar 80 odstotkov kot najpomembnejši življenjski cilj navedlo bogastvo, 50 odstotkov pa jih je kot drugega navedlo željo postati slavni.



Tri pomembne lekcije



Toda psihiater in profesor z ameriškega vseučilišča Harvard Robert J. Waldinger opozarja, da napačno usmerjajo energijo, ter poudarja, da lahko iz dolgoletne raziskave potegnemo tri pomembne lekcije. Prva in najpomembnejša je, da so družabni odnosi za nas zares koristni in da nas osamljenost ubija. Izkazalo se je, da so ljudje, ki so bolj povezani z družino in prijatelji, srečnejši, fizično bolj zdravi in živijo dlje od tistih, ki imajo z večino zgolj površne donose. Poleg tega so oni, ki živijo izolirano, manj srečni, zdravje se jim začne slabšati že v zgodnjih srednjih letih, prej jim začnejo slabeti možganske funkcije ter nasploh žive slabše in tudi krajše kot tisti, ki niso osamljeni.

CELOTEN ČLANEK JE OBJAVLJEN V NEDELJSKIH NOVICAH, KI VAS CEL TEDEN ČAKAJO PRI VAŠEM PRODAJALCU ČASOPISOV.



Na voljo pa je tudi našim naročnikom, vabimo vas, da to postanete.