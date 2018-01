Organizem se lahko očisti sam

Mesec najrazličnejšega pretiravanja, tudi s hrano, se končuje. Čaka nas le še skok v novo leto, in ljudje po navadi tudi tedaj organizem obremenimo s preveč presladke, preveč kalorične in premastne hrane in pijače. Ker imamo potem nemalokrat slabo vest, se v januarju zelo radi odločimo za rigorozne diete, ko ne jemo skoraj nič. In prav to je najbolj narobe, pravi nutricionistka Mojca Cepuš, svetovalka za zdravo prehrano in hujšanje iz Befita. »Močno odsvetujem rigorozne preskoke. Za telo ni dobro, če se en dan prenajemo, drugi dan pa stradamo. Bolje je, da si naredimo načrt, kako bomo uredili prehrano. Zelo pomaga, če v soboto naredimo tedenski plan obrokov, gremo v trgovino po surovine in se držimo načrta. Ta ne pomaga le pri organizaciji kuhanja, ampak tudi pri nakupovanju, da nam hrana po nepotrebnem ne ostaja in je ne mečemo stran.« Cepuševa dodaja, da preprostega recepta, kaj narediti, da bo naše telo po eno- ali večmesečnem pretiravanju s hrano spet normalno delovalo, ni. »Nehajmo se prenajedati in se začnimo prehranjevati zmerno, to je edini pravi recept.«

Seveda lahko organizmu pomagamo pri hitrejšem obnavljanju, a to niso hitre rešitve, ko bi ga z eno tabletko ali pripravkom očistili in iz njega v kratkem času odplaknili strupe. »Veliko je nasvetov o razstrupljanju telesa. Veliko pripravkov, tablet se prodaja, ker si ljudje želijo hitre rešitve. A to ni tako preprosto,« pravi. »Telo se lahko očisti samo, ampak to skoraj vedno zahteva spremembe v načinu življenja. To pomeni več spanja, več vode, zdravo hrano, več gibanja. A ker je to zahtevno, se lepše sliši, da lahko tableta na dan reši vse težave, hkrati pa lahko ohranimo stare slabe navade,« pojasni.

Post ni za hujšanje

Vsekakor lahko telesu pri razstrupljanju pomagamo, a izbrati moramo pravi način, pravi Cepuševa. »Če mu želimo pomagati pri procesih regeneracije, je verjetno najučinkovitejša metoda klasičen post ob sokovih. Pomembno je, da vemo, da post sam po sebi ni zdravilo, je samo metoda, s katero omogočimo telesu, da takrat, ko ne dobi hrane, naredi lastni servis, t. i. pospešeno autofagijo. In če je v telesu dovolj energije in moči, bo rezultat ta, da lahko odpravimo nekatere zdravstvene težave. Ne pa vedno in ne pri vseh.«

Ob tem poudarja, da post nikakor ni prava metoda za hujšanje. »Če kdo post zlorablja za namene hujšanja, je to po navadi obsojeno na propad, saj se izgubljeni kilogrami kmalu vrnejo. Post je povsem naravna metoda: živali ne jejo, ko so bolne, tudi ljudje takrat izgubimo apetit. Telo ima zato več časa in energije, da začne popravljati tisto, kar je z njim narobe, saj ni obremenjeno še s prebavo.«

Po nekaterih mnenjih naj bi bil prav post oziroma manjši vnos hrane ali sploh nič hrane pravilna oblika za čiščenje telesa. To drži? »Zanimivo je, da je post v tujini kar priznana dopolnilna metoda ob klasičnem zdravljenju. V Nemčiji, na primer, obstajajo klinike, kjer se ljudje postijo tudi na napotnico. Post zelo podpiram, a še enkrat poudarjam, da ta kot terapevtska metoda ne popravi ničesar, telo se s procesom autofagije in fagocitoze popravi samo. Če je telo dovolj močno, se je sposobno pozdraviti samo, in ko ne jemo, je ta sposobnost toliko večja,« pojasni sogovornica in svetuje, da če se že odločimo za post kot obliko čiščenja telesa, je smiselno, da se postimo vsaj toliko časa, da telo pride v stanje ketoze. »To pomeni, da telo kot glavni vir energije ne uporablja več mišičnega tkiva, ampak maščobo. To se zgodi v treh do petih dneh.«

Vsak dan zelenjava

Kako naj se prehranjujemo, da čiščenje organizma sploh ne bo potrebno? Cepuševa: »Če jemo zdravo, dovolj spimo, se rekreiramo, skrbimo za dobro psihično kondicijo, posta v smislu čiščenja verjetno ne bomo potrebovali. Obstajajo tudi duhovni ali psihološki sadovi posta, ki so lahko prav tako dragoceni kot na primer uravnan krvni tlak in holesterol.«

Pri načrtovanju prehranjevanja so pravila jasna, pravi. »Pojesti bi morali 800 g zelenjave in sadja na dan, največ 600 g mesa na teden, tu in tam kakšno jajce, malo sira, vsak dan je treba uživati nekaj nerafiniranih kaš, stročnic... Največjo škodo organizmu povzročajo rafinirani izdelki, kot so moka, sol, sladkor, transmaščobe, predelane mesnine in alkohol. In temu se je treba čim bolj izogibati,« svetuje in še pove, da je dobra novica ta, da je le okoli 10 odstotkov hrane, ki jo pojemo, »slabe«. In po splošnih ocenah takšna količina ne bi smela imeti negativnega vpliva na telo.