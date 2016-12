Oreški za srce

Pest oreškov na dan lahko pomembno zniža tveganje bolezni srca, raka in prezgodnje smrti, kaže raziskava londonskega Imperial Collegea. Najmanj 20 gramov oreškov na dan zniža tveganje bolezni srca za skoraj 30 odstotkov, tveganje raka za 15 odstotkov in prezgodnje smrti za 22 odstotkov, poleg tega naj bi bilo nižje tudi tveganje diabetesa (40 odstotkov) in respiratornih bolezni (50 odstotkov).

Sodelujoči so jedli najrazličnejše oreške, tudi orehe, mandlje, lešnike, akažuje, pistacije, ameriške orehe, brazilske orehe in kikirikije. Soavtor študije Dagfinn Aune pravi: »Oreški so bogati z vlakninami, magnezijem, večkrat nenasičenimi maščobami – hranili, ki koristijo srcu in nižajo holesterol.

Nekateri med njimi, zlasti orehi in ameriški orehi, so bogati z antioksidanti, ki se borijo proti oksidativnemu stresu in mogoče nižajo tveganje raka.« In čeprav so bogati z maščobami, obstaja dokaz, da nižajo tveganje debelosti, še pravi in doda, da so koristi opazne že pri manjših zaužitih količinah.