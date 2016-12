Oreščki z okusom pice

Lupinasti plodovi, kot so lešniki, orehi, mandlji ali pinjole, so zdrav prigrizek, s katerim si lahko popestrite marsikateri večer ali si jih privoščite namesto malice. Ker pa ste se jih morda že malce naveličali, vam svetujemo, da jih pomešate z začimbami, ki spominjajo na pico in si pripravite idealen prigrizek za jesenske in zimske večere.

Sestavine:

skodelica lešnikov,

skodelica orehov,

dve žlici pinjol,

dve žlici olivnega olja,

dve žlici sesekljanih pelatov (lahko konzerviranih),

žlička sladkorja (lahko izpustite),

tri žlice ribanega parmezana,

dve žlički soli,

žlička suhega origana,

žlička suhe bazilike,

žlička česna v prahu,

žlička mlete rdeče paprike (če ste za pikantno, lahko pekoče, sicer običajne).

Priprava: