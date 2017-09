Omejite uživanje sladkorja

Mislite, da ni nič narobe, če vaš otrok poje nekaj čokolade in jo poplakne s sladko (gazirano) pijačo? Pomislite še enkrat, (pre)-velike količine sladkorja v hrani so vse prej kot zdrave: povzročajo karies, krive so za hiperaktivnost, poleg tega večajo tveganje debelosti in diabetesa tipa 2 ter druge kronične težave, ki bi se jim sicer lahko izognili.

Če otroku danes dovolite pojesti čooladico, jo bo hotel tudi jutri, morda celo dve... Sladkor namreč ustvarja odvisnost, so dokazale raziskave, in je vzrok mnogo bolezni, od bolezni srca in ožilja do diabetesa in celo raka. Celo mentalne sposobnosti otroka lahko ogrozi, saj vpliva na pozornost.

Slabo ustno zdravje

S sladkorjem otrok vnese v telo preveč kalorij, in ker jih ne porabi, se skladiščijo kot maščoba, to pa vodi v debelost, ki jo posameznik iz otroštva prenaša v odraslost. Že pred desetletji se je stomatolog Weston A. Price čudil vse več majhnim pacientom, ki so v ambulanto prihajali z vse hujšim kariesom. To ga je spodbudilo k proučevanju povezave med zaužito hrano in oralnim zdravjem. Ugotovil je, da je za nastanek kariesa v veliki meri odgovoren – sladkor. Po tistem so številne raziskave potrdile povezavo med slabim zdravjem zob in uživanjem sladkorja oziroma sladkarij. Danes vemo, da karies povzročajo bakterije v ustni votlini, ki se hranijo ravno s sladkorjem.

Tudi imunski sistem lahko oslabi zaradi preveč sladkorja: lahko se namreč poruši ravnovesje med dobrimi in slabimi bakterijami, to pa oslabi odpornost. Če ima vaš otrok pogoste prehlade, se simptomi lahko zmanjšajo, če boste omejili vnos sladkorja. Poleg tega lahko preveč sladkorja povzroči bolečine v želodcu in slab apetit.

Znižanje količine zaužitega sladkorja naj postane imperativ. Svetovna zdravstvena organizacija je predlagala vpeljavo deklaracij, na katerih bi bil posebej zabeležen dodani sladkor, do tedaj pa pozorno berite deklaracije. Sladkor se skriva tako rekoč povsod, tudi tam, kjer ga morda ne pričakujete, denimo v paradižnikovih omakah, solatnih prelivih.

Spremembe uvajajte počasi

Namesto s kupljenimi sladkimi prigrizki in sladkimi gaziranimi pijačami ter kupljenimi kosmiči, ki jih rad je za zajtrk, mu raje postrezite s svežim sezonskim sadjem, oreški, polnozrnatim kruhom, mlečnimi izdelki (ne sadnimi in posnetimi, saj vsebujejo sladkor). Rafinirani sladkor v doma pečenih biskvitih, tortah, keksih nadomestite z bolj zdravo alternativo ali ga zmanjšajte na najnižjo še sprejemljivo raven. Tudi v sokovih je sladkor, prav tako smutijih, če so sadni, otrok naj raje pije vodo. A vse te spremembe uvajajte postopno, da se bo počasi privajal na nove okuse. Obenem ga učite zdravega načina hranjenja in ne šparajte jezika, zavzemajte se za zdravo prehrano tudi v vrtcu in šoli.