Oleoterapija se spet  vrača v naše domove

Nekatera od tistih, ki nadvse dobro denejo koži, pa niso primerna za uživanje; takšna sta recimo ricinusovo in jojobino. S pravilno uporabo ( bodisi dermalno bodisi oralno) hladno stiskanih olj v terapevtske namene se ukvarja oleoterapija. Poznale so jo že starodavne civilizacije, o čemer pričajo tudi oljne mešanice v egipčanskih grobnicah.

Najprej moramo poudariti, da v oleoterapiji (terapiji z olji ali oljni terapiji) ni prostora za nekakovostna olja, temveč le za naravna, ekološka, prvovrstna in mehansko, torej hladno stiskana rastlinska maščobna olja, poudarja Ana Ličina iz zavoda Šola aromaterapije, poznavalka eteričnih olj, zdravilnih rastlin, naravne nege in botanične parfumeristike. »Le hladno stisnjena olja rastlinskega izvora imajo namreč terapevtske učinke. Pridobivamo jih iz semen, oreščkov ali pulpe sadežev. Uporabljati jih je mogoče dermalno ali oralno. Takšna olja so nekaj povsem drugega kot rafinirana olja.«



Pomemben aspekt oleoterapije je zunanja raba – dermalni nanosi. Večina pozna masažna olja, manj znano pa je, da brez olj ne bi bilo številnih negovalnih in dekorativnih kozmetičnih izdelkov, celo parfumov in čistil, pravi sogovornica. Večino olj uporabljamo v kuhinji, zato je marsikdo začuden, ko izve, da jih je veliko odličnih tudi za kožo. To so dobro vedeli že v starih kulturah in tudi danes je vsestranska uporaba nekaterih olj marsikje povsem samoumevna; Sredozemlje tako povezujemo z oljčnim oljem, Afriko z arganom in karitejem, Čile s šipkovim oljem, za Indijo je značilen sezam, za Tibet olje iz mareličnih koščic. V zahodnem svetu pa je kozmetika, ki temelji na emulzijah (zmes olja in vode, ki ji dodajo emulgatorje in konzervanse), postala zakon, ugotavlja Ana Ličina. »Na olja smo pozabili, čeprav je nega kože z njimi bolj naravna. Opažam pa, da se zadnja leta čedalje več ljudi vrača k naravni kozmetiki in čistilom, mnogi so navdušeni prav nad učinki olj. Ste denimo vedeli, da mazanje s sezamovim oljem ogreje telo, zato je odlično za nego kože pozimi?«



Olja delimo na osnovna ali nosilna, bazna (v mešanicah je teh od 70 do 80 odstotkov) in aktivna (od 20 do 30 odstotkov), pojasnjuje. Osnovna so bolj stabilna, manj pokvarljiva (zlasti arašidovo, arganovo, iz brazilskih orehov, bučno, kokosovo, lešnikovo, makadamijevo, mandljevo, marelično, avokadovo, oljčno, sezamovo, sončnično, totrovo ali ričkovo). Aktivna so bogata z večkrat nenasičenimi maščobnimi kislinami, a so tudi bolj občutljiva na UV-žarke, temperaturo in zrak, zato aktivna olja ali mešanice, v katerih so ta olja, uporabljamo le zvečer oziroma se med in po nanosu ne izpostavljamo soncu (svetlin, boreč ali boraga, konoplja, šipek, črna kumina, rakitovec, lan, tamanu, pšenični kalčki). Aktivna olja, poudarja sogovornica, so varna in dobrodejna, vendar le, če jih hranimo na temnem in hladnem, nanašamo pa šele zvečer. Če se z njimi namažemo opoldne in gremo na sonce, bomo tako koži in s tem celemu telesu škodovali, namesto da bi ji/mu s pravilno uporabo koristili.

Ličila dobro odstrani ricinusovo ali mandljevo olje – vato prej zmočimo s toplo vodo, kožo nato le splaknemo in po želji namažemo s šipkovim oljem. Foto: Shutterstock

Pozorno pri nakupu



V oleoterapiji se uporabljajo nerafinirana olja (npr. nerafinirano mandljevo olje, čeprav se pogosto prodaja rafinirano), razlaga sogovornica. Oleoterapija je primerna za vse, tudi za otroke, vendar le, če izberemo ustrezno kakovostno olje glede na težavo oziroma želeni učinek in če ga pravilno uporabljamo. Zelo pomembno je, da zlasti aktivna olja hranimo v temnem in hladnem prostoru in porabimo pred iztekom roka uporabe. Bolje je kupiti manjše pakiranje, saj so draga, uporabljamo pa jih po žličkah ali celo kapljicah. Steklenička mora biti temna in dobro zaprta. Najbolje, da jih kupujemo v trgovinah z ekološkimi izdelki ali neposredno od preverjenih oljarjev, ki jim zaupamo, svetuje poznavalka, saj je recimo izvedela, da se najdejo tudi proizvajalci, ki kupijo pokvarjena semena, recimo plesniva, iz njih iztisnejo olje in na stekleničko brez zadržkov nalepijo etiketo, ki zagotavlja neoporečno vsebino. Potrošnik pa takšnega olja ne more ločiti od tistega, ki je bilo pozorno pridelano iz kakovostnih surovin; da nima pravega okusa, vonja ali barve, zazna šele ob odprtju stekleničke (konopljino olje, recimo, mora biti blagega okusa, če peče, je žarko). Sogovornica se tudi čudi, da večina prodajalcev aktivna olja še vedno ponuja na klasičnih policah, namesto da bi jih imeli v neosvetljenih hladilnikih. Opozarja še na nevedno zatrjevanje nekaterih prodajalcev in zapisov na spletu o visokem zaščitnem faktorju malinovega olja: »Nobeno maščobno olje, niti tisto iz malin, nima visokega zaščitnega faktorja.«



Olje (bodisi osnovno, aktivno bodisi različne kombinacije) vedno nanesemo na vlažno ali s hidrolatom popršeno kožo. Na obraz lahko zvečer namažemo čisto aktivno olje, recimo dve kapljici šipkovega (kožo najprej očistimo, nato popršimo s hidrolatom vrtnice, torej z rožno vodo, sledi olje). Zadnje čase je popularno konopljino olje, ki ga dodajamo jedem, zelo je koristno skupaj s skuto (nekaj žlic skute in nekaj žličk olja zelo dobro zmešamo, najbolje z mešalnikom, lahko dodamo malo medu). »Konopljino olje je zelo neobstojno. Primerno je za nego suhe zrele kože in tudi mladostniške aknaste kože, deluje protivnetno in regenerativno. Redčimo ga z osnovnim oljem, npr. z avokadovim ali arganovim. Za masažo svetujem mešanico iz 70 odstotkov mandljevega olja in 30 odstotkov konopljinega. Odlično masažno olje lahko pripravimo tudi iz 100 ml mandljevega olja, ki mu dodamo 15 kapljic eteričnega olja pelargonije. Pri aktivnih in eteričnih oljih morate paziti, da se z rokami ne dotikate ustja stekleničk, saj bo vsebina le tako ostala neoporečna. Steklenička, v kateri pripravimo oljno mešanico, mora biti čista in suha.«