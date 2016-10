Okrepimo se pred zimo

Vzrokov za zmanjšano odpornost je lahko več. Najpogostejši so stres, nekatera zdravila, nezdrava ali enolična prehrana, pomanjkanje spanja, premalo gibanja, pogosta raba antibiotikov.



Jeseni postane naše zdravje ranljivo tudi zaradi neprestanih razlik v temperaturi in pogostih stikov z ljudmi v zaprtih prostorih, kar omogoča širjenje virusov s človeka na človeka. Zdrav imunski sistem je predpogoj za zdrav organizem, da bi lahko nemoteno deloval – v zimski sezoni gripe in prehlada pospešeno deluje –, pa moramo poskrbeti za zadosten vnos hranil. A to je v zimskem času težko, saj nimamo na voljo toliko sveže zelenjave in sadja kot poleti. Zlasti moramo poskrbeti za dovolj vitaminov in mineralov, predvsem vitamina C, ki že dolgo slovi po svojem delovanju na imunski sistem. Tudi cink in železo imata pomembno vlogo, saj njuno pomanjkanje lahko povzroči slabšo odpornost, pomanjkanje energije in splošno utrujenost. Svoje doda še hiter sodoben način življenja, ki pogosto vključuje hitre in nezdrave obroke, ki imajo veliko kalorij, a nizko hranilno vrednost.



Virusom smo izpostavljeni vsak dan, zbolimo pa, ko nam pade odpornost. Torej: težava ni toliko v virusih kot sposobnosti organizma, da se proti njim uspešno bori. Za krepitev imunskega sistema ni treba kupovati dragih pripravkov, zadostovalo bo že nekaj živil, ki jih uživajmo vsak dan. Kupite ingver, ga naribajte in iz njega skuhajte čaj; ko se malo ohladi, dodajte med in limonov sok. Naredite si limonado, z mlačno vodo, dodajte žličko medu. Če imate sokovnik, si naredite sok iz korenja, grenivke in pomaranče, če ga nimate, si pomagajte z blenderjem in dodajte nekaj vode, da bo napitek bolj tekoč. Sveže sadje namreč krepi imunski sistem, zlasti tisto, ki vsebuje veliko vitamina C.



Česen od nekdaj slovi kot živilo za krepitev odpornosti, in čeprav je surov najučinkovitejši, lahko uživate tudi kuhanega. Treba je zmanjšati količino sladkorja in slaščic: zaradi sladkorja energija v telesu hitro naraste in tudi hitro pade, to pa organizem izčrpava. Poskušajte se izogibati stresu in čim več časa preživite zunaj, na zraku, v naravi: tako se ne boste le nadihali kisika, ampak se tudi sprostili po napornih obveznostih. Treba je tudi piti dovolj vode, ki iz telesa odpravlja strupe. Pomembno je še, da dovolj spite: nenaspanost izčrpa organizem.