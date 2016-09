Odpravite podočnjake

Podočnjaki so nočna mora mnogih in kljub številnim recepturam za odpravo temnih kolobarjev je vsaka rešitev zgolj delna, začasna ali pa dopolnilna. Kozmetična industrija ponuja številne kreme za posvetlitev kože pod očmi, kemični piling in celo laserske posege, obstajajo snovi, ki jih vbrizgajo pod kožo in tako nadomestijo izgubljeno maščobo, možna je tudi operacija.



Če želimo ublažiti videz temnih kolobarjev, pa si lahko pomagamo tudi sami, če dosledno upoštevamo naslednje nasvete. Iz večernih obrokov na primer popolnoma izločite sol in tako preprečite kopičenje vode. Če ste alergični, se posvetujte s strokovnjakom glede morebitnih znakov občutljivosti v predelu oči. Redno si izpirajte nosno votlino s fiziološko raztopino. Spite izmenično na desnem in levem boku, tako da se tekočina ne bi nabirala samo pod enim očesom. Pred spanjem si odstranite vsa ličila! Zmanjšajte vnos alkohola, uživajte veliko vode, predel pod očmi pa negujte z vlažilno kremo. Prenehajte kaditi!



Pred ultravijoličnimi žarki se zavarujte z ustreznim sredstvom, podočnjake redno hladite. In ko ne gre drugače, si kritični predel zakrijte s korektorjem.