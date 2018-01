Odpravimo zakisanost

Človek se počuti dobro le pri izenačenem uživanju kislih in bazičnih snovi, pravi homeopatinja in zdravnica dr. Ana Krušič Kaplja, dr. med.: »Najvažnejši dejavnik za dobro počutje našega telesa je rahlo bazična kri, ki transportira hranilne snovi po vsem telesu. Za optimalno delovanje vseh organov in celotne telesne organizacije pa mora telo stalno vzdrževati kislinsko-bazično ravnovesje.«

Pri zdravem človeku je stanje telesa rahlo bazično. V različnih delih telesa oz. organih je vrednost pH sicer različna: »V želodcu imamo skrajno kisle razmere, kri zdravega človeka pa ima vrednost pH med 7,35 in 7,45. Če so vrednosti višje, govorimo o alkalozi, to je presežku baz, če so pod 7,35, govorimo o acidozi, presežku kislin. Vrednosti pH pod 7,0 ali nad 7,8 pomenijo smrt telesa,« pove sogovornica in še, da je za normalno delovanje presnove nujno uravnano kislinsko-bazično ravnovesje, ki je odgovorno za normalno strukturo in funkcijo beljakovin, prepustnost celične membrane, porazdelitev elektrolitov ter nemoteno delovanje medceličninega ali vezivnega tkiva. »To je največji organski sistem, ki je med drugim začasno odlagališče odpadnih snovi presnove, odvečnih kislin, telesu tujih škodljivih snovi in kraj nastajanja limfe. Medcelični prostor ima pomembno nalogo nevtralizacije kislin in vzdrževanja kislinsko-bazičnega ravnovesja.«

Kako deluje

Kot pravi sogovornica, mora za pravilno delovanje vseh telesnih presnovnih procesov ostati pH-vrednost krvi, medcelične in celične tekočine ob vsakih razmerah v ozkem območju nad vrednostjo 7,0, torej bazičnem. »Za regulacijo ima telo na razpolago mehanizme, imenovane puferski sistemi, ki nevtralizirajo odvečne kisline. Zaradi puferske ali nevtralizacijske sposobnosti krvi in medcelične ter celične tekočine telo ni sposobno izločiti vseh začasno odloženih kislin v medceličnem prostoru, kar obremenjuje tkiva in organe z odvečnimi kislinami. Po določenem času se stanje zakisanosti telesa izrazi negativno na presnovo kalcija in izgubo bazičnih mineralov najprej iz mehkih tkiv in pozneje iz kostnega tkiva. Prav tako poskuša telo odvečne odmerke kisline in strupene snovi začasno odložiti v medceličnemu tkivu in sklepih. Posledice odlaganja odvečnih kislin v medceličnemu prostoru, ki se zaradi preobremenjenosti spremeni v trajno odlagališče kislin in odpadnih snovi, so številne bolezenske težave, kot so putika, revma, obolenja vezivnega tkiva, celulit, vnetno-degenerativne spremembe gibalnega aparata, razne oblike bolečin, migrena, osteoporoza, sladkorna bolezen, bolezni ožilja in srca, možganska kap, motnje v prekrvitvi organov in tkiv, prebavne težave, črevesna glivična obolenja, obolenja zob oziroma poškodbe dentina ter kronično vnetni procesi na črevesju in alergije,« težave opiše dr. Ana Krušič Kaplja.

Simptome lahko spremljajo kronična utrujenost, slabo razpoloženje, motnje spanja, živčnost, manjša sposobnost zbranosti, umskega dela, volja do dela in telesna sposobnost, bolečine v mišicah in sklepih ter spremembe na koži, laseh in nohtih.

Vzroki in kako si pomagamo

Glavni vzroki za kislinsko-bazično neravnovesje so nepravilna prehrana, stres, pomanjkanje telesne dejavnosti ter obremenjevanje telesa s kofeinom, alkoholom in nikotinom, pravi sogovornica in še, da je vzrok za kronično zakisanost uživanje hitro pripravljenih in gotovih živil z visokim deležem beljakovin, denimo mesa, maščob, ogljikovih hidratov v obliki sladkorja, testenin, kruha in peciva. Če dodamo premalo uživanja sveže zelenjave in sadja ter pitje sladkih pijač namesto sveže žive vode, postane zakisanost hitro kronično stanje.

Vendar obstaja rešitev: kislinsko-bazično ravnovesje vzdržujemo s primerno prehrano. Uživati moramo veliko sadja, solate in zelenjave ter malo mesa. Homeopatinja svetuje pitje čiste, negazirane vode, vsaj dva litra in pol na dan, da omogočimo ledvicam normalno delovanje pri izločanju kislin. »V medicini sicer še prevladuje mnenje, da s hrano ne moremo vplivati na stanje kislinsko-bazičnega ravnovesja v telesu, a porast raziskav o tem v zadnjih letih pomeni popolno spremenjeno gledanje na tako pomembno temo za zdravje človeka, zato bo bržkone postala ena od osrednjih tem medicine v prihodnjih letih,« meni homeopatinja.