Odpravimo suho kožo na komolcih

Suha koža na komolcih se mnogim zdi samoumevna, a vendarle jo je mogoče odpraviti. Če ne gre z ustreznejšo nego, velja obiskati zdravnika, saj se v ozadju lahko skriva bolezen ali pa neustrezen življenjski slog. Suha koža na komolcih lahko opozarja na slabšo odpornost ter pomanjkanje vitaminov A in B. Predeli kože so na dotik grobi, zdijo se debelejši, povzroča pa jih lahko tudi neustrezen pralni prašek. Ste morda alergični na katero od kozmetičnih sredstev, ki je vedno na vaši polici v kopalnici? Zamenjajte negovalno kremo in izberite takšno brez nezdravih dišav in drugih dodatkov ter opazujte, ali se bo pojavilo izboljšanje.

Koža na komolcih lahko celo pordi, ko je zelo razdražena.

Koža na komolcih je lahko tako občutljiva, da celo pordi, ko je zelo razdražena, in začne srbeti, zato težave ne gre zanemarjati, temveč jo je smiselno zatreti v kali in odkriti njen vzrok. Če se prhate z vročo vodo, poskusite nekaj dni z mlačno, kožo pa čim prej namažite s hranilnim losjonom na naravni osnovi. Priporočljivi so oljčno in kokosovo olje ter karitejevo in kakavovo maslo. Včasih je kriv tudi klor v vodi, opozarjajo strokovnjaki, zato se velja izogibati bazenom.

In če nič od naštetega ne zaleže? Posvetujte se z zdravnikom. V ozadju se morda skriva dermatitis ali celo začetek skleroderme in luskavice, ki najraje napade prav komolce in kolena. Prav vneta koža na komolcih pa pogosto med prvimi opozarja na sladkorno bolezen.