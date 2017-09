Odlično zdravilo proti slabemu zadahu

Zadah učinkovito premagujejo med, cimet in limona. Foto: Thinkstock

Nedvomno se je vsakdo že znašel v zadregi, katere vir je bil slab zadah. Ne glede na to, kaj ga povzroča, si večina tedaj pomaga z žvečilnim gumijem ali mentolovim bombonom. Obstaja pa tudi dolgotrajnejša rešitev, ki lahko nastane v vaši kuhinji.

Zanjo potrebujete

pol žličke cimeta v prahu

pol žličke medu

skodelico (240 mililitrov) vode

dve limoni

Postopek

V posodi dobro zmešajte med in cimet ter ju prelijte s toplo vodo.

Mešajte, da se med stopi, in dodajte sok dveh limon.

Še enkrat dobro premešajte in prelijte v steklenico, jo zaprite ter spravite v hladilnik.

S tekočino sperite ustno votlino in pogoltnite.

Ponovite po potrebi.

Zakaj deluje?

Cimet in limona razkužita ustno votlino, saj preženeta bakterije, ki so krive za neprijeten zadah. A ne bo vas rešila le njega, ampak je mešanica tudi odlična preventiva v zaščiti pred virozami, prehladi in drugim tegobami hladnejšega dela leta. Krepi namreč odpornost, kajti premore izjemno antioksidativno moč.