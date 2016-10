Odlično zdravilo proti kašlju in vnetemu grlu

Nadležni kašelj in boleče grlo sta v jesenskem in zimskem času pogosti nadlogi. Najbrž tedaj, ko vas pestita, stečete v lekarno po pripravke, ki naj bi tegobi olajšali. Po novem vam bo to prihranjeno, saj bosta po uporabi povsem naravnega zdravila tako kašelj kot bolečina v grlu hitro premagana.

Potrebujete:

skodelico za mešanje,

embalažo, kamor boste zdravilo shranili,

žlico,

med,

vodo,

ingver (sveži naribani ali mleti),

mleti poper,

timijan (sveži ali suh).

Postopek:

100 gramov medu zmešajte z dvema decilitroma tople (ne vroče) vode.

Dodajte 20 gramov timijana ter prav toliko ingverja in popra.

Sestavine temeljito premešajte, da dobite enakomerno zmes.

Zdravilo pospravite v steklen kozarček s pokrovom.

Mešanico lahko v dobro zaprti posodi na hladnem in temnem mestu hranite nekaj tednov. Priporočeni dnevni odmerek je od tri do pet čajnih žličk.

Navedena količina je tako primerna za nekaj dni.

V lepi embalaži je zdravilo lahko zanimivo darilo za prijatelje in znance. Zaradi kombinacije sestavin in njihovega delovanja vam bodo v sezoni virusnih tegob zanj več kot hvaležni.