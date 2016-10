Od tabletk se poslovite v petih korakih

Ne glede na razloge in morebitne posledice ste trdno prepričani, da boste po dolgih letih opustili jemanje kontracepcijskih tabletk. Veste sicer, da to lahko pomeni nenapovedane in močnejše menstruacije, krče in malce več mozoljev v tistih dneh, pa vendar. »Vsaka ženska se na opustitev tabletk odzove drugače,« pravi Sara Twogood, profesorica porodništva in ginekologije na medicinski šoli Kalifornija. »Predvsem je to povezano s časom uživanja te oblike kontracepcije in z razlogi za začetek jemanja. Na srečo pa obstajajo koraki, s pomočjo katerih je opustitev mogoče olajšati.«

Posvet z ginekologom

Idealno bi bilo, da bi se o prenehanju jemanja tabletk posvetovali s svojim ginekologom. Zlasti če ste izbrali kakšno drugo obliko kontracepcije. Če ste tabletke jemali zaradi preprečevanja nosečnosti in z menstruacijo, preden ste se zanje odločili, niste imeli težav, prehod ne bo prinesel velikih sprememb.

Pripravite se

Če ste imeli pred jemanjem tablet močne in boleče menstruacije, se na prehod na drugo obliko kontracepcije pripravite. Priskrbite si protibolečinske tablete, tople obloge in se pozanimajte o sprostitvenih tehnikah, ki vam bodo v tistih dneh prišle prav. Pomagalo vam bo beleženje menstrualnega cikla. Zlasti če vaše menstruacije niso bile redne ali jih je napovedoval izrazit PMS-sindrom. Če ste tabletke jemali iz dermatoloških razlogov, vedite, da vaša koža po prenehanju jemanja ne bo več tako gladka in lahko pričakujete izdatnejši pojav aken in mozoljev.

Opustitev tabletk

Ta korak je preprost: ko porabite paketek, jih ne jemljite več. Če jih boste prenehali jemati v vmesnem obdobju, se bo pojavila neredna krvavitev, ki bo zmotila vaš menstrualni ritem.

Naj telo opravi svoje

Za nekatere ženske je opustitev tabletk dokaj burna (močnejše menstruacije, boleči krči, spremembe razpoloženja in akne). Če pa ste med jemanjem tabletk občutili izdatno nabrekanje dojk, glavobole, vmesne krvavitve, slabost in izdatno zadrževanje vode v telesu, bodo ti stranski učinki izginili. Vaš menstrualni cikel se bo v normalno stanje povrnil po mesecu ali dveh. Prav tako lahko takoj po prenehanju jemanja tabletk zanosite.

Opazujte stvari

Približno dva do tri mesece po opustitvi oralne kontracepcije spremljajte, kaj se dogaja z menstrualnim ciklom. V tolikšnem času bi se telo moralo povrniti v »tovarniške nastavitve«, menstruacija bi se torej morala pojavljati približno na 28 dni. Če se po tolikšnem času to ne zgodi, preverite stanje svojih hormonov. To velja tako za izostanek menstruacije kot tudi za nepravilne, pogoste krvavitve ter močne spremljajoče bolečine. Če kar koli ni tako, kot bi morali biti, se posvetujte z ginekologom.