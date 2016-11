Od pice  do origanove kopeli

Jokavost, utrujenost, brezvoljnost, rahel glavobol, malce boleče grlo in morda še kihanje ter kašljanje ne prinašajo nič prijetnega. Kadar nas bolijo še mišice in imamo vročino, je najbolje čim prej leči k počitku. Pred pojavom teh dveh simptomov pa se je še mogoče postaviti na noge. Brez močnih tablet. V dveh, treh dneh ali celo z danes na jutri.

Inhaliranje oziroma vdihovanje pare večini ne diši preveč, a je zelo učinkovito, ko moramo odmašiti nos ali imamo občutek, kot da se nam je v čelno votlino naselil tujek iz Osmega potnika. Naredimo prevretek iz žajblja ali kamilic in vsaj nekaj minut potrpežljivo in počasi vdihujmo paro. Nabrane sluzi ne zadržujmo v telesu, saj ga s tem še bolj obremenjujemo. Pogosto brišimo oziroma praznimo nos, po tem neelegantnem opravku pa si vsakič umijmo roke. Dobro nam bosta dela tudi zadrževanje pod toplo prho in vdihovanje toplega zraka. Tudi če nimamo povišane temperature in ne občutimo krčev v okončinah, počivajmo, mirujmo. Zadremajmo, če gre. Tako namreč telesu pomagamo, da se še bolj odločno posveti boju z virusi in drugimi nepridipravi. S seboj pod odejo vzemimo termofor, ki nas bo ogrel in pomagal pri potenju.



Z bezgom ne bomo zgrešili



Čebelice, naše so prijateljice, sporoča večno mlada pesem ansambla Lojzeta Slaka. Drži kot pribito. V vroč čaj z ingverjem zamešajmo domači med slovenskega izvora, svež limonov sok, grlo pa pred spanjem poškropimo s propolisom, ki bo ugonobil vse škodljive bakterije – če se jih že ni namnožilo preveč. Po ljudskem izročilu je najboljši čaj proti prehladu bezgov, saj ga lahko brez skrbi pijejo tako odrasli kot otroci. Bezgovi cvetovi delujejo protivirusno in krepijo imunost. Zelo dobro se obnese tudi čajna mešanica iz bezga, rmana, timijana in žajblja. Zadnja tri zdravilna zelišča namreč krčijo tkiva, delujejo antiseptično, lajšajo izkašljevanje in blažijo vnetje grla. Za boljši okus dodajmo še poprovo meto in kamilico.

Domači medeni bonboni

Najboljši čas za izvajanje ritualov, ki skrbijo za zdravje, je sicer takrat, ko se počutimo dobro. Preventivno. Po dobrem obroku ali kar tako si privoščimo zdrav posladek, kot so zeliščni bonboni ali posladki, narejeni iz medu. S takšno čebelico bomo nagradili tudi otroka v sebi. Preproste medene karamele naredimo tako, da zmešamo tri žlice medu, žlico vode, štiri žlice sladkorja in malo naribane lupinice biolimone. Zmes naj v pokriti posodi vre približno pet minut. Nato dvignemo pokrovko in pustimo vreti še kakšno minutko. Odstavimo z ognja, malce ohladimo in z žličko na peki papirju oblikujemo kupčke. Pustimo, da se posušijo, nato jih le v eni plasti hranimo v zaprti posodi na suhem. Narejene bonbone ližimo, ne grizimo, sicer se nam lahko zalepijo na zobe in iz njih potegnejo zalivke.



Česen, vzorni antiseptik



Še ena povsem običajna hrana nas presenetljivo krepi – običajna pica, ki jo naredimo sami in nanjo damo še svež česen in origano. Prvi je vzoren antiseptik, zmanjšuje izločanje sluzi, a hkrati krepi telesno odpornost. Komur nista všeč njegov okus in vonj, lahko poseže po prehranskih dopolnilih s česnovim izvlečkom. Origanova misija pa je odganjanje gnilobnih bakterij, poleg tega razbremenjuje pljuča in preprečuje glavobole. Ta priljubljena začimba se dobro izkaže tudi v kopelih. Poskusite!