Objemajte se

Tako kot smeh tudi iskreni objem prijatelja, družinskih članov, partnerja pa tudi popolnega neznanca blagodejno vpliva na naše telo. Po študiji ameriških znanstvenikov objem viša nivo oksitocina v telesu; pravijo mu hormon ljubezni, zaslužen je za emocionalno povezanost z drugimi ljudmi in lastnimi otroki. Ljudje, ki jim manjka oksitocina, se manj smejejo, živijo sami, opravljajo dela, pri katerih jim ni treba sodelovati z drugimi, težko klepetajo in so najbolj srečni, kadar so – sami. Ženske, ki jim primanjkuje tega hormona, težko dosegajo orgazem, moški pa težko vzpostavljajo globoke ljubezenske odnose. Oksitocin niža nivo kortizola, stresnega hormona, in tako niža tveganje za bolezni. »Dotik ima pomemben vpliv na telesno in duševno zdravje, niža krvni tlak, krepi imunski sistem, lajša bolečino, niža stres, tesnobo, osamljenost,« pravi avstralski psiholog dr. Anthony Grant, ki je raziskoval to tematiko.