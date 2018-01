O zdravju na internetu

Kar se tiče z zdravjem povezanih tem, smo v letu 2017 v brskalniku največkrat poizvedovali o ketonski dieti, opioidih, zanimalo nas je, zakaj je odvisnost bolezen, in podobno.

​Vprašanj o ketodieti, znani tudi kot LCHF, je bilo po podatkih Evansa Barbourja Grippija z Googla kar štirikrat več kot v prejšnjih letih, razlog pa je najbrž v tem, da nanjo med drugim prisega starleta Kim Kardashian in obljublja lepe rezultate. Pri tej dieti uživamo zdrave maščobe in beljakovine ter omejimo ogljikove hidrate, s čimer telo prisilimo k porabi maščobnih oblog. Takšno prehranjevanje sega v začetek 20. let minulega stoletja, tako naj bi jedli tisti, ki so trpeli za epilepsijo, strokovnjaki pa danes pravijo, da dieta prinaša tveganje za srčna obolenja, saj zaužijemo preveč maščob in proteinov.



Druga najpogostejša tematika so bili opioidi: kaj so, zakaj so tako zasvoljivi in zakaj je to bolezen, analitiki pa pojav razlagajo s Trumpovo politiko, ki je oktobra razglasila izredne razmere v ameriškem javnem zdravstvu zaradi t. i. opioidne krize. Opažajo namreč vse več zasvojencev s protibolečinskimi zdravili in heroinom, menda jih je več kot dva milijona.



Netflixova serija 13 Reasons Why obravnava problematiko samomora med mladimi, glavna junakinja namreč umre in pusti 13 avdioposnetkov, v katerih govori o ljudeh, ki so jo pripeljali do roba. Ko je marca doživela premiero, so nekateri strokovnjaki za mentalno zdravje napovedovali, da bo slabo vplivala na mlade s samomorilnimi mislimi. To se na srečo ni zgodilo, se je pa na spletu skokovito povečalo iskanje tovrstne problematike, s tem pa ozaveščanje in iskanje pomoči. Kako preprečiti samomor je denimo zanimalo 23 odstotkov, 21 odstotkov ljudi več pa je iskalo številko za pomoč.

Američane je zelo zanimalo tudi, kaj je CTE; gre za kronično encefalopatijo, možgansko okvaro, ki se kaže z depresijo, demenco, agresijo, samomorilskimi mislimi in zmedenostjo. Zanjo trpi vrsta igralcev ameriškega nogometa, nekoč je veljala za bolezen boksarjev, okvara pa se je pri njih pojavila zaradi številnih udarcev v glavo.



Med prvih deset najpogosteje zastavljenih vprašanj so se uvrstili zakaj je kašelj hujši ponoči, zakaj je kokosovo olje škodljivo in kaj je lupus. Slednje je postalo iskano, ko je ameriška glasbenica in igralka Selena Gomez na instagramu septembra razkrila, da je morala zaradi lupusa, kronične avtoimunske bolezni vezivnega tkiva, prestati presaditev ledvice. Med drugim so ga diagnosticirali glasbenici Toni Braxton, igralki Kristen Johnston in glasbeniku Sealu, v ZDA naj bi zanj trpelo okoli 322.000 ljudi.

Preostala vprašanja so železni repertoar, sporočajo z Googla, vsako leto imajo približno enako povpraševanj: zakaj kolcamo, kako nehati smrčati, zakaj nastanejo ledvični kamni, zakaj sem tako utrujen, kako dolgo traja prehlad, kolikšen je normalen krvni tlak, kako znižati vrednost holesterola, kaj povzroča visok krvni tlak, kaj je ADHD, kako lahko uporabim vinski kis, zakaj med spolnim odnosom ne doživim orgazma.



Za primerjavo, najpogosteje iskana zdravstvena tema v letu 2016 je bila o ziki, druga pa o poškodbah možganov pri porodu.