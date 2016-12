O čem sanjate?

Kaj ste pa danes sanjali? Sanje nam sporočajo različne informacije, pomagajo predelati naše (zavedne in nezavedne) misli, dajo nam vpogled v težave in izzive, s katerimi se spoprijemamo. Čeprav so marsikdaj čudne in nenavadne, poznamo tudi take, ki jih včasih sanjamo skoraj vsi. Ste kdaj sanjali, da ste padli na izpitu? Če ste, dobrodošli v klubu. Podatki več anket, v katerih so ljudi spraševali, ali so sanjali o določeni temi, kažejo, da je kar 45 odstotkov anketirancev sanjalo o tem, da niso naredili izpita. Med njimi so pogosteje ženske kot moški, še kažejo raziskave. Podatkovno bazo je ustvaril dr. Kelly Bulkeley, raziskovalec sanj z Berkeleyja v Kaliforniji, ki ponuja tudi kratko analizo petih najpogostejših tem. Pa poglejmo.



Ljudje pogosto sanjamo, da nas napadajo ali preganjajo, razlike med moškimi in ženskami ni, to je osnova nočnih mor v otroštvu, ki se jih spominjamo še kot odrasli. Tema ima več simbolnih možnosti. Napadalec morda predstavlja notranji strah ali željo, ki jo tlači prebujajoči se ego; lahko predstavlja nekoga ali nekaj v zunanjem svetu, ki sanjavcu predstavlja grožnjo, lahko pa je zgolj odsev instinktov, odmevov praprednikov, katerih preživetje je bilo odvisno od pripravljenosti na hiter odziv na napad večjih plenilcev. Če v sanjah bežite pred nekom, ki vas lovi, ste morda pod velikim stresom, občutite breme in odgovornost: sanje sporočajo, da se morate sprostiti.



Ljudje, ki so šli skozi izobraževalni proces, o tem pogosto sanjajo še leta pozneje. No, ker so bili sodelujoči v raziskavah večinoma študenti, je jasno, da je bila šola pač njihova osrednja skrb, zlasti za pripadnice nežnejšega spola. S šolo povezane sanje niso sodoben pojav, poznamo dokaze, da so že starodavni Kitajci sanjali in tudi imeli nočne more o izpitih, povezanih z administracijo, ki so odločali o profesionalni usodi posameznika. Sanje, v katerih sedite v razredu in podoživljate spomine na kontrolne naloge in spraševanje, lahko pomenijo, da ste pred izzivom in se bojite, da mu ne boste kos. Morda se ne čutite dorasli nalogi, ki je pred vami, morda pa imate občutek, da vas nekdo obsoja ali ocenjuje oziroma nadzoruje in bi se ga radi otresli.



Velike razlike med spoloma so tudi glede sanj s spolno vsebino: te so pogostejše med moškimi. Ali je kriva narava, moški večkrat sanjajo o spolnosti, ker so moški, ali jih v te sanje sili sodobna kultura? Ali ženske že po naravi sanjajo manj o spolnosti ali jih k temu ne spodbuja kultura in prav tako h govorjenju o tovrstnih sanjah? No, sedanje raziskave še ne morejo odgovoriti na ta vprašanja. Freud bi bil pravzaprav razočaran: če naj bi bile sanje krinka, cenzura naših spolnih želja, ta odkritja kažejo na bolj kot ne zanič opravljeno delo. Bolje je v tovrstnih sanjah videti izraz močnega biološkega nagona po razmnoževanju in izziv zadovoljevanja tega nagona znotraj moralnega okvirja skupnosti, v kateri posameznik živi.



Sanje, da padamo, so precej pogostejše kot one o letenju. Pojavijo se lahko ob premiku iz ene faze spanja v drugo. Tudi če obstaja psihološki sprožilec, pobudnik, imajo lahko sanje o padanju kup simbolnih pomenov – kot izkušnja nenadne spremembe, motnje, izgube … V izjemnih primerih se lahko take sanje celo prelevijo v prizore splošne katastrofe: svet razpada na koščke, pred nami je apokalipsa.



Občasno se možgani med spanjem ujamejo v zanko pol sanjanja, pol razmišljanja, ponovitve pa se navadno vrtijo okoli stresne situacije, ki smo jo doživeli, to pa lahko sproži intenzivna čustva frustracije, občutka nemoči, strahu. Lahko gre za odraz globoke človekove anksioznosti, da smo lahko ujetnik nenehne jalovosti. Dandanes to včasih občutimo v povezavi s službo, izobraževanjem, partnerstvom, tovrstne sanje pa izražajo posameznikov strah pred grozečo senco eksistenčnega strahu.