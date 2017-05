Novo odkritje: smrklji so zdravi

Večina bi se strinjala, da je vrtanje po nosu grda razvada. Če izkupiček ob tem roma še v usta, pa neredko izzove val zgražanja in neodobravanja. A kot kaže, je ta navada, zlasti za otroke, zdrava in bi svoj mladež k njej morali spodbujati.

Zakaj?

Izločki iz nosu ali smrklji so dobri za zdravje in koristijo najmlajšim. V njih so namreč prisotne snovi, ki v ustih zavirajo razvoj bakterij, ki povzročajo karies. Dognanja so strokovnjake spodbudila celo k temu, da poskušajo ustvariti sintetične, nosnemu izločki podobne snovi, ki bi jih dodajali žvečilnim gumijem in zobnim pastam. A ne samo to, v nosnem izločku prisotne bakterije učinkovito varujejo pred dihalnimi okužbami in črevesnimi boleznimi.

Mnenje strokovnjaka

Avstrijski specialist za pljučne bolezni, Friedrich Bischinger, je prepričan, da so posamezniki, ki se tej navadi ne morejo upreti, bolj zdravi, srečnejši in v boljši kondiciji v primerjavi s tistimi, ki se jim upira. »Uživanje nosnega izločka je odličen način za krepitev odpornosti. Z medicinskega vidika je to povsem smiselno, koristno in naravno početje,« je povedal za britanski The Independant. Dodal pa še: »Nosna votlina je nekakšen filter, v katerega se ujame veliko bakterij. Ko te skupaj z izločkom zaužijemo, spodbujajo imunski sistem k proizvodnji protiteles, ki nas lahko obvarujejo pred najrazličnejšimi obolenji. Lahko bi rekli, da gre za nekakšno vrsto oralnega cepiva.« Prav zato je Bischinger prepričan, da bi morali v sodobni družbi odpraviti stigmo pred vrtanjem po nosu in da bi morali starši otroke k temu spodbujati.

Ne premočno

S tem zavrača predhodne navedbe, da je navada škodljiva. Res pa je, da brskanje ne sme biti preveč intenzivno, saj lahko poškoduje nosne sluznice in izzove krvavitev.