Novi stranski učinki pametnih telefonov

Večina se zaveda, da pretirana uporaba pametnih telefonov škoduje zdravju. Med drugim zrenje vanje znatno obremenjuje hrbtenico in vrat, drsenje s palcem po zaslonu je krivo za okvare prstov in rok, kar je dokazalo že več študij, najnovejša pa je na seznam dodala še en kvarni stranski učinek napravic. Ta zadeva oči.

Ogroženi otroci

Izsledke povzema publikacija BMC Opthalmology, kjer so zapisali, da je pri otrocih, ki veliko uporabljajo pametne telefone, pogosteje prisoten sindrom suhih oči. Suhe oči ali kseroftalmija je stanje, ko solzne žleze ne proizvajajo dovolj solz, pojavijo se pekoče, rdeče in razdražene oči.

Običajno je povezano s starejšimi posamezniki, specialisti pa verjamejo, da je pri otrocih pogosto podcenjeno in spregledano. Med zrenjem v zaslone namreč manj mežikajo, kar pomeni, da solzni filter hitreje izpareva, zrklo je manj navlaženo, oči se izsušijo.

Če ni dražljaja, ni posledic

V raziskavi je sodelovalo 916 korejskih otrok, starih od sedem do 12 let. Pri nekaj manj kot sedmih odstotkih je bil diagnosticiran sindrom suhih oči, 97 odstotkov otrok s tem stanjem pa je telefon na dan uporabljalo v povprečju več kot tri ure. Po mesecu dni neuporabe telefona je težava izginila. Otroci, pri katerih suhost oči ni bila prisotna, so telefon uporabljali v povprečju 37 minut dnevno in strokovnjaki menijo, da bi to morala biti za najmlajše zgornja meja.