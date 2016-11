Nove smernice za preprečevanje neplodnosti

Čeprav morda ne sodite med ljubitelje morske hrane, se najbrž zavedate, da so ribe zdrave. Zlasti to velja za mastne ribe iz severnih morij, ki zaradi obilja maščob omega 3 izboljšujejo zdravje srca in preprečujejo različne vnetne procese v organizmu. A kot zagotavljajo strokovnjaki z univerze Kolorado, imajo te maščobe še en pozitiven vpliv na telo, in sicer povečujejo možnosti za zanositev.

Spodbudne novice

V poročilu, ki so ga predstavili na letnem srečanju ameriškega združenja za reproduktivno medicino, so povedali, da je raziskava potekala na miškah in da bodo zato za dokončne ugotovitve o vplivu teh maščob na človeško plodnost potrebne še nadaljnje raziskave, a vendar rezultati nakazujejo, da bi lahko maščobe omega 3 postale sredstvo za zdravljenje neplodnosti.

Dr. Malgorzata Skaznik-Wikiel, ginekologinja in porodničarka, ki je raziskavo vodila, je optimistična. Miške, ki so uživale maščobe omega 3, so bile plodnejše, njihovi jajčniki pa so proizvajali več zdravih in kvalitetnih jajčec, kar seveda poveča možnost za spočetje novega življenja. »Glede na študijo je mogoče trditi, da te maščobe izboljšujejo plodnost. Naše delo dokazuje, da obstaja povezava med načinom hranjenja in kakovostjo jajčec, zato se bodo najbrž kmalu pojavila priporočila o uživanju esencialnih maščob z namenom povečati možnosti za zanositev.«

Nedvomno koristne

Kako natančno maščobe omega 3 vplivajo na jajčnike, sicer še ni znano, a kot domneva ginekologinja, zmanjšujejo vnetne procese v telesu, tudi tiste, ki sicer zavirajo delovanje ženskih reproduktivnih organov. Za dokončne zaključke o tem bodo potrebne nove študije, a kot pravi Skaznik-Wikielova zagotovo ne bo škodovalo, če boste pogosteje uživali z maščobami omega 3 bogato hrano. Ta pozitivno vpliva tudi na fetus, saj med drugim zagotavlja pravilen razvoj živčevja pri otroku, zato naj bi bila obvezna sestavina na jedilniku nosečnic.