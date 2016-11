Nista nevarni, a ju moramo zdraviti

Med strokovnjaki se pojavljajo vprašanja, kakšne so razlike med sindromom fibromialgije in sindromom kronične utrujenosti. Ali sploh gre za dve različni bolezni? Mnenja se razlikujejo, vendar jih veliko meni, da sta si obe bolezni zelo podobni in sta tudi medsebojno povezani. Nekateri celo trdijo, da gre za isto bolezen z različnim poimenovanjem, pravi prim. Mojca Kos Golja, dr. med., specialistka interne medicine in revmatologije. »Bolezni se v nekaterih simptomih razlikujeta, veliko pa imata skupnih. Pri sindromu fibromialgije, ki je kronični mišično-skeletni bolečinski sindrom, je poleg razpršenih bolečin še veliko simptomov, kot so okorelost, prebavne težave, motnje sečil, nespečnost, utrujenost, nemirne noge, omotičnost, glavobol, motnje spomina, srbenje, koprivnica, suha usta, občutek otekanja in še dosti drugih. Pri sindromu kronične utrujenosti so značilni huda utrujenost, ki se po počitku ne izboljša, prizadetost kratkotrajnega spomina ali koncentracije, boleče grlo, rahlo povečane ali občutljive vratne in pazdušne bezgavke in še drugi znaki, ki se pojavljajo tudi pri fibromialgiji. Približno 30 odstotkov bolnikov ima znake depresije ali hude zaskrbljenosti oziroma anksioznosti,« pove sogovornica in doda, da obeh bolezni ne smemo zanemariti in ju moramo zdraviti. Nista nevarni, sta pa resni, saj močno poslabšujeta kakovost življenja.



Težje do diagnoze



Neposreden vzrok bolezni ni znan, sprožijo ju lahko čezmeren telesni napor oziroma fizični stres, dolgotrajen psihični stres (tudi razne zlorabe v otroštvu, mladosti), viroze, druge okužbe, dolgotrajen, čezmeren hrup v okolju ponoči, razne poškodbe – predvsem vratne hrbtenice, prsnega koša. Sprožijo ju lahko tudi sočasno potekajoče, na primer revmatične bolezni, nekatera zdravila (na primer ukinitev glukokortikoidov). V potek bolezni se vpletajo genetski, nevrološki, hormonski, endokrini, vnetni in psihosocialni dejavniki, pove sogovornica. Ker je bolezni precej težko diagnosticirati, si zdravniki pomagajo z mednarodno priznanimi diagnostičnimi merili, ki jih je izdelalo Ameriško združenje za revmatologijo. »Pri fibromialgiji morajo enako močne bolečine trajati vsaj tri mesece. Pomembni so indeks razširjene bolečine, ki vključuje boleče predele na obeh straneh telesa, resnost izbranih simptomov (utrujenost, občutek nespočitosti po prebujanju, motnje pomnjenja) in številni drugi bolezenski simptomi ter znaki. Bolnik izpolni vprašalnike, odgovori se različno točkujejo in seštevajo, določeno število točk potrjuje diagnozo,« razloži sogovornica.



Dodaja, da traja nekoliko dlje, da določimo diagnozo sindroma kronične utrujenosti, saj morajo težave trajati več kot pol leta, prav tako bolnik ne sme imeti drugega bolezenskega dogajanja, ki bi povzročalo bolečine in hudo utrujenost. »To izključimo s skrbno anamnezo, pogovorom z bolnikom in natančnim telesnim pregledom. Po potrebi bolnik opravi laboratorijske teste, slikovne in druge preiskave, preglede pri ustreznih specialistih, o čemer odloča družinski zdravnik, ki se prvi sreča z bolnikom in ga tudi spremlja ter zdravi.«



Bolnikova aktivna vloga



Obe bolezni lahko zdravimo nefarmakološko in farmakološko, torej z zdravili, kar je enako pri obeh sindromih, ko zdravniki predpisujejo predvsem različne antidepresive in antiepileptike, ki izboljšajo spanje, razpoloženje, dobro vplivajo na spominske funkcije, zmanjšajo bolečine, utrujenost. Nefarmakološko zdravljenje fibromialgije vključuje seznanjanje z boleznijo, ustrezno telesno dejavnost, ureditev spanja, zdrav način življenja in pomoč družine. V ospredju pa je tudi sodelovanje bolnika in zdravnika, kjer mora bolnik sprejeti aktivno vlogo pri zdravljenju samega sebe, pravi primarij Mojca Kos Golja. »Na univerzitetnem inštitutu za rehabilitacijo Soča poteka tako imenovano bio-psiho-socialno zdravljenje (urjenje) bolnikov s kronično bolečino, ki ga izvajajo strokovnjaki: fiziater, psiholog, fizioterapevt, delovni terapevt, medicinska sestra, socialni delavec. Izbrani so tisti bolniki, pri katerih je pričakovati dober učinek zdravljenja. Program vključuje seznanjanje z boleznijo, stopnjevanje aktivnosti, obvladovanje in spreminjanje prepričanj o nezmožnosti, zmanjševanje jakosti in katastrofičnega doživljanja bolečine (pozitivno mišljenje).«



Pri sindromu kronične utrujenosti so pomembni seznanjanje z boleznijo, izogibanje stresu, sprememba življenjskega sloga, izmenjavanje počitka in aktivnosti, skrbno odmerjena telesna aktivnost, prilagajanje in na novo organiziranje življenja.

Oboleli lahko kažejo tudi znake depresije oziroma anksioznosti. Foto: Shutterstock Lahko bolezni preprečimo? Preventive, ki bi preprečila nastanek bolezni, skoraj ni, pravi sogovornica. »Seveda je priporočljivo, da se čim bolj izogibamo stresu, kar je v današnjem času skoraj nemogoče. Potruditi se moramo, da živimo čim bolj zdravo. Če se bolezen pojavi, se je treba z njo seznaniti, odpraviti ali zmanjšati stres, urediti nespečnost, skrbeti za zdravo prehrano, zdrav način življenja. Vključiti je treba člane družine, delodajalca in druge, ki lahko pomagajo.«

Dlje ko traja, težje je ozdravljiva



Natančnih podatkov, koliko ljudi pri nas trpi za fibromialgijo ali sindromom kronične utrujenosti (ali obema), ni. Tuji viri navajajo, da se fibromialgija pojavlja pri od enega do štirih odstotkih prebivalstva,



najpogosteje v starosti od 30 do 50 let. Obolevata oba spola, vendar je bolezen precej pogostejša pri ženskah, saj obolevajo kar osemkrat pogosteje. »Bolezen poteka zelo različno, obdobjem poslabšanja sledijo obdobja izboljšanja. Praviloma je težko ozdravljiva, zlasti če traja vrsto let. Boljša napoved prognoze je pri mlajših, ki dobro sodelujejo, kjer je bolezen hitro odkrita in traja krajši čas. Mogoče so torej tudi popolne ozdravitve, navajajo, da se to zgodi pri 35 do 40 odstotkih bolnikov, kar je po naših izkušnjah precej visok odstotek. Vtis je, da je pri nas manj ozdravitev. Zmanjšana zmožnost za delo je ugotovljena pri 9 do 40 odstotkih bolnikov. Popolna nezmožnost za delo pa nastopi pri 10 do 30 odstotkih bolnikov. So pa to podatki iz tuje literature, lastnih žal nimamo,« pravi primarij Mojca Kos Golja.