Nežni dotiki za zdravje

Podatek ni spodbuden, če zraven ne povemo tudi, da ženske z dovolj zgodaj odkritim rakom lahko še desetletja po diagnozi (in zdravljenju) kakovostno živijo. Danes je takšnih prek 10.000, izvemo v brošuri slovenske Europe Donne, ki jo je mogoče najti tudi na njihovi spletni strani. V njej je zapisano tudi, kako si pravilno pregledovati dojke. Predvsem je pomembno, da začnemo že v poznih najstniških letih in to počnemo vse življenje. Dokler še imamo redno menstruacijo vsak mesec, dojki pregledamo od petega do desetega dne po njenem začetku, v meni pa na poljuben dan v mesecu.



Na kaj naj bom pozorna?



Mnoge ne vedo, na kaj naj bodo pri pregledu pozorne. Glede na to, da ste ravno ve tiste, ki same sebe najbolj poznate, boste vedele tudi, ali sta se dojki spremenili. Pri samopregledovanju je treba skrbno pregledati in pretipati obe in biti pozoren na zatrdline, spremembe v velikosti in obliki dojk ter barvi kože, uvlečenost bradavice ali izcedek iz nje. Ob kakršnih koli takšnih spremembah se posvetujte z zdravnikom!



Uredite si opomnik



Da pa na pregled ne bi pozabile, so razvili tudi mobilno aplikacijo in spletno stran Breast Test – Zaupaj svojim rokam za zdravje dojk. Vsak mesec boste prejele opomnik, da je napočil čas za pregled (vsebuje vaš aktualni menstrualni koledarček, ki ste ga vnesle v aplikacijo). Obenem pa boste lahko vsakič znova preverile postopek.

Kako se lotiti:

1 Dvigni desno roko in položi levo dlan na desno dojko. Iztegni prste in jih stisni skupaj ter s krožnimi gibi pretipaj celotno dojko. Začni na zunanjem obodu dojke in se z roko premikaj proti bradavici.



2 Nagni se naprej in podpri desno dojko z desno roko. Z nežnimi krožnimi gibi leve roke rahlo pritiskaj na dojko.



3 Nagni se naprej, spusti levo roko. S stisnjenimi prsti desne roke pretipaj levo pazduho, nato ponovi pregled še z razprtimi prsti.



4 Po kopanju si oglej dojke v ogledalu in jih primerjaj. Prepričaj se, da ni nobenih vidnih sprememb. Nato skleni roki za glavo in ponovno preveri, da ni sprememb.



(Vir: Europa Donna)