Nezdravljena ščitnica  je lahko usodna

Bolezni ščitnice so običajno izid zapletenega medsebojnega učinkovanja genetskih dejavnikov in dejavnikov okolja, kot so vnos joda, stres in različne okužbe. Nezdravljene bolezni ščitnice lahko vodijo do motenj srčnega ritma, srčnega infarkta, zvišanega holesterola in tudi neplodnosti.



V tej žlezi nastajajo in se izločajo hormoni, ki uravnavajo številne presnovne procese v telesu. Nujni so za rast, razvoj in delovanje vseh organov in tkiv, kot so srce, možgani, mišice, kosti, prebavila, koža in drugi. V povezavi z njo se najpogosteje srečamo s pojmom hipotiroza, kar pomeni pomanjkanje ščitničnih hormonov v telesu; to stanje je povezano s številnimi simptomi, ki nastanejo zaradi upočasnjenih procesov presnove. Zanimivo je, da velikost ščitnice ni povezana s stopnjo hipotiroze.

